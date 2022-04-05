Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 05.04.2022 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2022 08:03
    ABONE OL

    KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! 🔊Kayseri'de iftar ve sahur saat kaçta? 🙏2022 Kayseri oruç ne zaman, hangi tarihte?

    11 ayın Sultanı Ramazan'a sadece sayılı saatler kaldı ve KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022 yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tüm illerden vatandaşlar oruç ibadetlerini yerine getirecekleri Ramazan ayını karşılamak için heyecanlı bekleyişe başladı, kendi şehrinde ilk sahur ve iftarın hangi saatte yapacağını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin Ramazan imsakiyesini duyurdu ve Kayseri'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? 2022 Kayseri ilk oruç ne zaman, hangi tarihte araştırmaları hızlandı. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    ⌚KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! 🔊Kayseri’de iftar ve sahur saat kaçta? 🙏2022 Kayseri oruç ne zaman, hangi tarihte?

    Ramazan ayı her sene olduğu gibi heyecanla bekleniyor ve 30 gün oruç tutacak olan tüm illerden Müslüman vatandaşlar kendi şehrindeki ilk sahur ve iftar saatini öğrenmek istiyor. Kayseri 2022 Ramazan imsakiyesi! 2022 Kayseri ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 81 ilin Ramazan imsakiyesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    🔊KAYSERİ SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022!

    İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

        RAMAZAN'DA ORUCUN YERİ VE ÖNEMİ

        Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

        Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

        Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte, (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. [Tirmizi]

        (Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz.)

        Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:

        (Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

        (Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.) [Buhari]

        (Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.) [Deylemi]

        (Ramazan ayı gelince, "Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]

        (Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

        (Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

        (Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

        (Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

        (Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]

        (Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

        (Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]

        (Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebiddünya]

        (İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]

        (Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.) [İbni Nasr]

        (Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.) [Deylemi]

        (Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona "Ben oruçluyum" deyin!) [Buhari]

        (Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.) [Hakim]

        (Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.) [Taberani]

        (Allah yolunda bir gün oruç tutanı, Allahü teâlâ yetmiş yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır.) [Buhari]

        (Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.) [Müslim]

        (Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır.) [Deylemi]

        (Oruçlu iken ölen Cennete girer.) [Bezzar]

        (Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükâfatını kıyamette aklı kadar alır.) [Hatib]

        (Oruç şehveti keser.) [İ. Ahmed]
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Boydaklar’ın borsa oyunu deşifre edildi
        Haberler Haberler ⌚KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! 🔊Kayseri'de iftar ve sahur saat kaçta? 🙏2022 Kayseri oruç ne zaman, hangi tarihte?
            SON DAKİKA