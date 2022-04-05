🕌HATAY RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! Hatay sahur iftar saat kaçta? Hatay 28 gün sahur vakti (imsak) ve ilçe ilçe iftar saatleri!

Hatay sahur iftar saat kaçta? 2022 Hatay ilk iftar sahur saat kaçta? 2022 Hatay Ramazan imsakiyesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başlıyor ve Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. Hatay'da yaşayan vatandaşlar da Hatay ilk sahur iftar saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Hatay Ramazan imsakiyesi!
2022 HATAY İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.