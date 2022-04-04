Yeğene zekat verilir mi? Zekat ne zaman, kimlere verilir, nasıl hesaplanır? Zekat ile fitre arasındaki fark nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar zekat hakkındaki bilgileri özellikle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha çok merak etmeye başladı ve konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
YEĞENE ZEKAT VERİLİR Mİ?
Zekat verebileceğimiz akrabalarımız arasında; kız kardeşimiz, erkek kardeşimiz, kız kardeşimizin kız ya da erkek çocuğu, erkek kardeşimizin kız ya da erkek çocuğu, halamız, dayımız, teyzemiz, amcamız, bunların kız ya da erkek çocukları yani kuzenlerimiz, komşumuz, iş arkadaşımız, mahalle ya da belde sakinimiz yer alır.
ZEKAT NASIL HESAPLANIR?
Kabaca zekat malın 40'da 1'idir. Yani 40 lirası olan kişinin 1 lirasını vermesi gerekir. Zekat için en önemli şart malın üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir. Yani bir yıldır kasada bekleyen 80.18 gr altın bir yıl dolunca 40'da 1 nisbetinde zekatının verilmesi gerekmektedir. Gümüşte, hayvanlarda ve ürünlerde de aynı şekilde zekat verilmelidir.
ZEKAT NEDİR, KİMLER VERMELİDİR?
Müslüman olan zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu anlamı ile 30 ayette bahsi geçmektedir.
Toplumdaki ekonomik dengelerin zenginler lehine gelişmesiyle, fakir-zengin arası ekonomik, sosyolojik ve psikolojik uçurumun oluşmasına engel olmak gibi bir fonksiyonu vardır.
Zekat'ın kelime anlamı ise, "artma, çoğalma, arıtma, bereket" tir.