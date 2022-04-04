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    • Haberler
    • 04.04.2022 16:53
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    • 04.04.2022 16:53
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    🧆🥛Sahurda susatmayan yiyecekler, içecekler nelerdir? 🍽 Sahurda ne yenmeli, neler yenmez? 🍵Tok tutan yiyecekler hangileri?

    Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahurda tok tutan susatmayan besinler hangileri sahurda neler yemeli sahurda ne yenmez gibi sorular oldukça aratılmaya başlandı. 11 Ayın Sultan'ı Ramazan ayının gelmesiyle her birimizde iftar ve sahur heyecanı yaşanıyor. Bir ay boyunca oruç tutmak isteyen Müslümanlar, yüce Kitabımız Kur'an'ı Kerim'in indirildiği ve içinde bin aydan daha hayırlı Kadir gecesinin bulunduğu mübarek ayda oruç ibadetini tutarken, sahurda tok tutan yiyecekler neler? Oruçta susatmayan yiyecekler nelerdir? Sorusunu merak edip araştırıyor. Peki Ramazanda tok tutan ve susatmayan yiyecekler neler? Çabuk acıktıran yiyecekler neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sahurda neler yemeli, sahurda neler yenmez? Sahurda susatmayan ve tok tutan yiyecekler hangileridir?

    İslam dünyası büyük bir coşkuyla 11 ayın sultanını karşıladı. Bir ay boyunca oruç tutmak isteyen Müslümanlar, yüce Kitabımız Kur'an'ı Kerim'in indirildiği ve içinde bin aydan daha hayırlı Kadir gecesinin bulunduğu mübarek ayda oruç ibadetini tutmaya hazırlanırken, sahurda tok tutan susatmayan besinler hangileri sahurda neler yemeli sahurda ne yenmez benzeri soruların cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

    SAHURDA TOK TUTAN VE SUSATMAYAN YİYECEKLER!

    Ramazanda öğün planınızı iyi bir şekilde ayarlarsanız özellikle de sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekleri tüketirseniz iftara kadar tok hissedebilirsiniz.

    - İftarda 10, sahurda 5 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Yemekle birlikte değil öncesi ve sonrasında için.

    - Uzmanlar, sahurda tok tutucu özelliğinden dolayı yumurtanın tüketilmesini öneriyor. Öte yandan kepekli makarna, bulgur ve esmer pirinçten yapılan yiyecekler, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, bol bol sebze ve salata Yemek gerekiyor.

    - Sahurda en güzeli kahvaltı: Az tuzlu peynir, lor peyniri, bol yeşillik, ceviz içeren ve tam tahıllı ekmek ile yapılacak kahvaltı iyi bir tercih.



    - Sahurda yapacağınız kahvaltıda tuz içeriği yüksek olan zeytin yerine salatalık ve yeşillik üzerine gezdireceğiniz zeytinyağı daha iyi bir tercih.

    - Ramazan ayında yağlı yiyecek tüketimi reflü, hazımsızlık, kabızlık şikayetlerini artırır. Lifli gıdalar özellikle gece ve sahurda tüketilmemeli,

    - Sizi en çok karbonhidrat acıktırır. Dolayısı ile sahurda reçel, bal, komposto ve şeker içeren her türlü besinden uzak durun.- Posa ve yağ tokluğunuzu arttırır. En sınırsız posa kaynağınız salata mutlaka hem sahur hem iftar sofranızda olsun.

    -Zeytinyağı ve yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem, tuzsuz kaju iyi tercihler) mide boşalmasını geciktirir ve tokluk verir. Miktarına dikkat.

    - Pidenin hangisi? Yumurtalı pofuduk pastane pideleri yerine mümkünse tam buğday unundan yapılmış pideleri tercih edin.

    - Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.

    - Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Bol salatalık eklenmiş güzel bir cacık da içecek yerine geçebilir.

    - Meyveli yoğurt: Şeftali ya da kayısı eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...

    - Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.

        SAHURDA TOK KALMANIN PÜF NOKTALARI

        Beslenme ve Diyet Uzmanı Nurdan Çeliktaş, oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Çeliktaş, "Ramazan döneminde başımız dönmeden, el ayak kesilmeden, başımız ağrımadan bazı şeylere dikkat ederek rahat bir şekilde oruç tutabiliriz. Öncelikle yeterli ve dengeli beslenme sürdürülmelidir. Ağır ve yağlı yiyecekler, kızartma, salam, sosis, sucuk gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Bunlar hazımsızlık, mide yanması, tansiyon yükselmesi ya da düşmesi gibi rahatsızlıkları tetikler" diye konuştu.

        SAHURDA NASIL BESLENİLMELİ?

        Oruç tutanların sahura kalkmasını ve sahurda kahvaltı yapmalarını tavsiye ettiklerini belirten Dyt. Nurdan Çeliktaş, "Sahur yemeğinde süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı gibi hafif yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmeli. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların ise midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri uygun şekilde tüketmesini ve aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, 2-2,5 litre arasında su tüketilmelidir. Tek seferde yüksek miktarda değil iftar sahur arasında dağıtılarak içilmelidir" dedi.

        SAHURDA YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER?

        Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, "Oruç tutan herkes mutlaka sahura kalkmalı ve sahurda protein içeriği yüksek, uzun süre tok tutmayı sağlayan, ekstra susuzluk hissine neden olmayacak yiyeceklerle hafif ve doyurucu bir öğün yapmalıdır. İşte sahurda yenmemesi gereken yiyecekler...

        BAL, REÇETE, SÜRÜLEBİLEN ÇİKOLATA

        Sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı grubu yiyecekler hem kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürerek çabuk acıkmaya yol açıyor hem de susatıyor.

        PATATES

        Patates; yenildikten sonra kısa sürede yeniden acıktıran yiyeceklerden biri. Çabuk acıktırma özelliğinin yanısıra kızartma olarak tüketilirse sağlığa zarar veriyor. Kızartılmış patatesi günlük beslenme alışkanlıklarınız arasından çıkarın; sahurda da tüketiminden kaçının.

        KAVUN, KARPUZ, ÜZÜM

        Meyveler içerdikleri vitamin, mineral, posanın yanısıra belirli miktarlarda şeker içeriyor. Yüksek şeker içermek aynı zamanda çabuk acıktırmak anlamına geliyor. Özellikle; kavun, karpuz, üzüm gibi diğer meyvelere göre daha yüksek şeker içeren meyveleri sahurda tüketmeyin.

        TAZE SIKILMIŞ MEYVE SULARI

        Vitamin, mineral ve posadan zengin olan meyve grubunun iftardan 1 saat sonra veya sahurda aşırıya kaçmadan tüketilmesini önerilmektedir. Buna karşın taze sıkılmış dahi olsa meyve suyunu önerilmemektedir.
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        Haberler Haberler 🧆🥛Sahurda susatmayan yiyecekler, içecekler nelerdir? 🍽 Sahurda ne yenmeli, neler yenmez? 🍵Tok tutan yiyecekler hangileri?
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