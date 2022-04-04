👨‍💻LGS başvuruları başladı mı 2022? 4 Nisan MEB LGS otomatik başvuru nasıl yapılır, okullar mı yapacak? LGS kılavuzu taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri 2022!

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, "Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak." bilgisini paylaştı.

Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için 'sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise 'işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunduk."