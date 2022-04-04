E-okul VBS girişi - TIKLA ÖĞREN - 👉Eokul VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kullanıma açılan e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) her dönem öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Sistem üzerinden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları gibi bilgiler görüntülenebiliyor. Çocuklarının notlarını görmek isteyen veliler, sınav puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve notları girmek isteyen öğretmenler E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden giriş yapabiliyor. İşte E-okul VBS girişi - VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI - TIKLA ÖĞREN!
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NASIL GİRİŞ YAPILIR?
E-okul sistemine giriş yaptıktan sonra, sınav bilgilerini, devamsızlık bilgisini, not bilgisini, haftalık ders programını, sınav proje/ödev tarihlerini, burs ödeme bilgilerini, alınan başarı belgelerini, yıl sonu notlarını, sorumluluk/Ortalama Yükseltme puanlarını, nakil durumunu, şube yazılı ortalamalarını görüntüleyebilirsiniz.
İşte e-okula giriş aşamaları;
1. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş için https://e-okul.meb.gov.tr/ adresini kullanmanız gerekiyor.
2. Ardından "E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi" ve ya "Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş" bölümünü işaretleyiniz.
3. Karşınızda açılan ekranda "Resimdeki rakamlar", "Öğrenci T.C Kimlik numarası" ve "öğrenci okul numarası" bilgilerini girerek sisteme giriş yapınız.
4. VBS'ye eriştikten sonra sol kısımda yer alan yerden öğrenciye ait karne bilgilerine ulaşabilirsiniz.
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KARNE NOT ORTALAMASI HESAPLAMA
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.