✅E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI - Mahkemesiz E-Devlet isim soyisim değiştirme nasıl yapılır?

Kurumlar sekmesine tıklayınız ve ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığının altında yer alan e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini görüntüleyeceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine giriş yapınız.

İlgili başvuruyu tamamlamak için mobil imza veya elektronik imza onayı şartı bulunuyor. Bunlar olduktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.