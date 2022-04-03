👨‍💻LGS başvuruları başladı mı 2022? 4 Nisan MEB LGS otomatik başvuru nasıl yapılır, okullar mı yapacak? LGS kılavuzu taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri 2022!

Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS başvuru tarihlerini açıkladı. 5 Haziran'da yapılacak sınav için otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. MEB tarafından hazırlanan kılavuza göre sınav giriş belgeleri 27 Mayıs'ta öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, 2022 LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
2022-LGS BAŞVURU VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.