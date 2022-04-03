⏰KOCAELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Kocaeli’de iftar sahur saat kaçta? 🙏2022 Kocaeli oruç ne zaman?

Ramazan ayı için heyecan dolu geri sayım başladı ve 81 ilden vatandaşlar kendi şehirlerinde ilk sahura ne zaman kalkacaklarını, iftarı saat kaçta yapacaklarını öğrenmek istiyor. Arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında Kocaeli 2022 Ramazan imsakiyesi! 2022 Kocaeli ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 81 ilin Ramazan imsakiyesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
KOCAELİ SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022!
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.
Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.