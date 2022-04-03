FİTRE MİKTARI DİYANET 2022: Fıtır sadakası en az ne kadar, kaç TL? Oruç tutamayanlar için Ramazan fitresi günlük kaç para?

FİTRE MİKTARI DİYANET 2022 Fitre'nin Ramazan bayramının 1. günü verilmesi uygundur. Ancak ihtiyaç sahibi kişilere bayramdan önce de verilebilir. Bu yıl ki fitre bedeli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet'ten beklenen açıklama geldi. Fıtır sadakasının yani fitrenin miktarı duyuruldu. Peki Fıtır sadakası en az ne kadar, kaç TL? Oruç tutamayanlar için Ramazan fitresi günlük kaç para? Fıtır sadakası kimlere, nasıl verilir? Yanıtları haberimizde...
FİTRE 2022 NE ZAMAN, KAÇ TL?
Ramazan 2022 yılında 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine maddi durumu iyi olanlar tarafından fitre veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2022 yılı için fitre bedelini asgari 40 TL olarak duyurudu. Erbaş, "Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir. Ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok. Varlıklı insanlarımız, zengin insanlarımız ne kadar çok verebilirse o kadar çok sevap alacaklardır" dedi.
"ORUÇ MÜMİNLER İÇİN KALKANDIR"
Ramazan ayının hediyelerinden birisinin oruç olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Oruç, müminler için bir kalkandır. Oruç kötülüklere, günahlara karşı kalkan. Oruç aynı zamanda, "İslam beş şey üzerine bina edilmiş" hadis-i şerifinde sayılan ibadetlerden birisidir. Bu ibadeti bize getiren Ramazan ayıdır" diye konuştu.
Sahur ve iftar sofralarında aile fertlerinin bir araya gelmesinin aile birliğine katkı sağladığını dile getiren Başkan Erbaş, "İftar sofraları mütevazi olmalı. Fakir, yoksul, garip gureba insanlarımızla beraber eğer iftarı yapabiliyor isek makbul iftar budur. Ramazan ayı aynı zamanda fakir fukaranın, garip gurebanın görüp gözetilmesi gereken önemli bir aydır ve bizi uyarır" ifadelerini kullandı.
FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?
Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Bir diğer adıyla fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması uygun görülür.
Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez. Fitre verilmesi uygun görülmeyen kişiler:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara
c) Eşe
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa
f)Gayrimüslimlere
FİTRE VERMEK ZORUNLU MUDUR?
İslam dininin gerekliliklerinden biri olan fitre için, maddi durumu iyi olan kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.