⏰DİYARBAKIR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Diyarbakır’da iftar sahur saat kaçta? 2022 Diyarbakır oruç ne zaman?

Diyarbakır ilk oruç ne zaman? 2022 Diyarbakır ilk iftar sahur saat kaçta? Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi! Diyarbakırlı vatandaşlar Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecekler imsakiye saatlerini sorguluyor. Ramazan'ın başlangıcında merak edilen konu ise Diyarbakır Ramazan imsakiyesi 2022 oldu. Peki Diyarbakır ilk sahur iftar ne zaman?
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Ramazan ayı neden bu kadar özel bir yere sahiptir? Ramazan'ın faziletleri nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili hadisler nelerdir?
📌 Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten biridir. İslam, iman ve ihlas kavramlarının tanımlarının yapıldığı Cibril hadisine göre İslam beş temel esas üzerine kuruludur. Bunlar: "Allah'tan başka ilah olmadığı ve Hz. Muhammed'in (sav) O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır."