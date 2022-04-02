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    • Haberler
    • 02.04.2022 22:00
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    • 02.04.2022 22:03
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    Teravih namazına gitmemek günah mı? Teravih namazı cemaatle mi kılınır? Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

    Tüm illerden Müslüman alemi Teravih namazına gitmemek günah mı sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Ramazan ayı bugün itibariyle başladı ve bol bol ibadet edecek olan vatandaşlar teravih namazı ile ilgili tüm bilgileri merak ediyor. Kadın ve erkek fark etmeksizin İslam dünyası için sünnet olan ibadetlerden biridir. Peki teravih namazı cemaatle mi kılınır? Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

    takvim.com.tr
    Teravih namazına gitmemek günah mı?

    Teravih namazına gitmemek günah mı? Teravih namazı cemaatle mi kılınır? Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayında kılınan nafile namazlardan biri olan teravih namazı ile ilgili bilgiler tüm illerden Müslüman vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

    TERAVİH NAMAZINA GİTMEMEK GÜNAH MI?

    Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.

    Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

    TERAVİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR, EVDE KILINIR MI?

    Teravih namazı cemaatle kılınabildiği gibi evde de kılınabilir.

    Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir.
    Teravih, orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir.

        Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).
        Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

        Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

        Teravih namazı cemaatle şöyle kılınır:
        Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

        İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

        İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve "Rabbena" duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta "Tahiyyat" ile birlikte "Salli-Barik" duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise "Sübhaneke" duası okunur. Her selam verildiğinde "salat-ı ümmiyye"'nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

        Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.
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