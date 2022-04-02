Teravih namazına gitmemek günah mı? Teravih namazı cemaatle mi kılınır? Evde teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayında kılınan nafile namazlardan biri olan teravih namazı ile ilgili bilgiler tüm illerden Müslüman vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.
TERAVİH NAMAZINA GİTMEMEK GÜNAH MI?
Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.
Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
TERAVİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR, EVDE KILINIR MI?
Teravih namazı cemaatle kılınabildiği gibi evde de kılınabilir.
Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir.
Teravih, orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir.