Sahurda imsak vaktine kadar yemek yenir mi? Ezan okunurken su içilir mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Mübarek Ramazan ayı mutluluk ve heyecanla karşılandı. Dün gece ilk sahuruna kalkan Müslüman vatandaşlar bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. Orucu bozan durumlara sebebiyet vermemek adına akıllarına takılan bazı soruların yanıtlarını araştırır oldu.
SAHUR YEMEĞİ NE ZAMANA KADAR YENİR?
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan'a dair tüm soruları yanıtladı. Bunlardan biri de sahur yemeği oldu. Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.