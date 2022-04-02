Kan tahlili orucu bozar mı? Tahlil için kan vermek orucu bozar mı? Diyanete göre oruçluyken kan almak ve vermek orucu bozan durumlar arasında mı yer alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan şeylerin neler olduğunu açıklarken kan vermek ya da almak isteyen vatandaşlar oruçluyken bunu yapıp yapamayacakları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...
DİYANETE GÖRE ORUÇLUYKEN KAN ALMAK YA DA VERMEK ORUCU BOZAR MI?
Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.
Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur." (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).
Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi "Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır." şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.