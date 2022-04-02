Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 02.04.2022 20:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2022 20:05
    ABONE OL

    Kan şekeri ölçmek orucu bozar mı? İstifra etmek, kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken duş almak orucu bozar mı?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Kan şekeri ölçmek orucu bozar mı? İstifra etmek, kusmak orucu bozar mı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Ramazan ayı geldi çattı ve oruç ibadetini yerine getiren kişiler hangi durumların oruca zarar verdiği, bozduğunu merak ediyor. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklaması yapılan orucu bozan durumların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Diyanet'e göre oruçluyken duş almak orucu bozar mı?

    takvim.com.tr
    Kan şekeri ölçmek orucu bozar mı?

    Kan şekeri ölçmek orucu bozar mı? İstifra etmek, kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken duş almak orucu bozar mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2 Nisan yani bugün itibariyle Ramazan ayı orucu idrak edilmeye başlandı ve İslam dünyası hata yapmamak adına hangi durumların orucu bozduklarını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    KAN ŞEKERİ ÖLÇMEK ORUCU BOZAR MI?

    İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini
    artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, Yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar.

    Şeker ölçmek, aynı zamanda kan aldırma statüsüne girdiği için orucu bozmayan unsurlar arasına girmektedir.

    Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

    İSTİFRA ETMEK, KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

    Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

    Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

        ORUÇLUYKEN DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?

        Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

        ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

        1. Oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve isteyerek ağız dolu kusmak orucu bozar.
        2. Unutarak yiyip içmek, kan vermek. Peygamber Efendimiz,
        Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir buyurmuştur. Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.
        3. Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ağız dolusu olması halinde, orucu bozar. Nitekim Hz. Peygamber Oruçlu kimseye kusmak gelir de kendisine hakim olamazsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur.

        4. Oruçlu kimselerin iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Oruçlu iken iğne yaptırmak zorunda olanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler; oruçları bozulmaz. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan almakla oruç bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
        5. Ağız veya burnundan su girip yutmadıkça, oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez. Bu itibarla, ağız ve burnundan su kaçırmamak şartıyla oruçlunun yıkanmasında bir sakınca yoktur.
        6. Sprey kullanmak zorunda olan astımlı hastalar oruç tutmayabilirler ve tutamadığı günler sayısınca fidye verebilir. İleride sağlığına kavuşursa, fidye vermiş olsa da, tutamadığı orucunu kaza eder. Ancak böyle bir kişi oruç tutmak isterse, kullanmak zorunda kaldığı sprey orucunu bozmaz.
        7. Parfüm veya kolonya sürünmek ve koklamak orucu bozmaz.
        8. Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.
        19. Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macunun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

        10. Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar.
        Ancak kenger sakızı gibi katkısı bulunmayan sakızlarla daha önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur.
        11. Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmış ve Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak buyurmuştur.
        12. Göz ve buruna akıtılan ilaç, genze ulaşması halinde orucu bozar. Çünkü genze ulaşan maddeler boğaza, oradan da mideye ulaşır. Bu durumda oruçlu o günkü orucuna devam eder. Ramazandan sonra bir gün kaza eder. Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır.
        Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su veya kulak zarını geçmeyecek nitelikteki ilaçların kullanılması orucu bozmaz. Fakat kulak zarı delik olan kişinin kulağına herhangi bir sıvının akıtılıp boğazına ulaşması halinde orucu bozulur. Ayrıca kulak zarını geçip boğaza ulaşabilecek nitelikteki ilaçların kullanılması da orucu bozar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI
        Haberler Haberler Kan şekeri ölçmek orucu bozar mı? İstifra etmek, kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken duş almak orucu bozar mı?
            SON DAKİKA