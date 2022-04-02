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    • Haberler
    • 02.04.2022 20:48
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    • 02.04.2022 20:52
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    Emzirenler oruç tutabilir mi? Emziren anne oruç tutarsa sütü kesilir mi? 📌Ramazanda emziren anneler oruç tutarken nasıl beslenmeli?

    11 ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da yani bugün itibariyle başladı ve oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlardan emziren kadınlar Emzirenler oruç tutabilir mi? Emziren anne oruç tutarsa sütü kesilir mi sorularının yanıtlarını merak ediyor. Yeni doğum yapmış ve bebeğini emziren anneler Ramazan ayında oruç tutmanın sütünü etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek istiyor ve bu konuda tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki Ramazanda emziren anneler oruç tutarken nasıl beslenmeli?

    takvim.com.tr
    Emzirenler oruç tutabilir mi?

    Emzirenler oruç tutabilir mi? Emziren anne oruç tutarsa sütü kesilir mi? 📌Ramazanda emziren anneler oruç tutarken nasıl beslenmeli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazanda oruç tutmak isten emziren anneler sütünün etkilenmemesi için neler yemesini, nelere dikkat etmesi gerektiklerini merak ediyor ve konuya dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    EMZİRENLER ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

    Bebek emzirmek orucu bozmaz. Bebek emziren anneler doktorlarına danışıp oruç tutabilirler.

    Ancak bebek emziren anneler; oruç tutamadıkları durumda şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza edebilir, uygun farklı bir zamanda oruç tutabilirler.

    EMZİREN ANNE ORUÇ TUTARSA SÜTÜ KESİLİR Mİ?

    Açlık, susuzluk, yorgunluk ve uykusuzluk gibi nedenler, emzirirken oruç tutan annenin süt miktarını etkileyebilir. Özellikle vücudun uzun saatler susuz kalması, süt üretimini etkileyerek süt miktarında azalmaya yol açabilir.

    Sütün miktarı kadar içeriği ve zenginliği de önem taşır. Emziren annenin oruç tutması halinde, sütün içeriğinde farklılık oluşabilir. Bu nedenle süt içeriğinin etkilenmemesi için doktorunuz ile beslenme programı oluşturmanızı öneririz.

        RAMAZAN DA EMZİREN ANNELER ORUÇ TUTARKEN NASIL BESLENMELİ?

        Emzirirken oruç tutmak isteyen anne, beslenmesinde vitamin ve mineral kaynaklarının bulunmasına özen göstermelidir. Emzirme anneye susuzluk hissi verebilir. Bu nedenle anneler iftardan sahura kadar bol bol, günlük ihtiyacını karşılayacak miktarda su tüketmelidir.

        Vitamin ve sıvı takviyesi için; emziren annelerin artan sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olup anne sütünün artmasına yardımcı olan 6 Vitaminli Lactamil Karışık Bitki Çayı ve Lactamil Sütlü İçecek'i deneyebilirsiniz.

        Mutlaka sahura kalkmalı ve kahvaltılık türünde çok ağır olmayan tok tutucu besinler tüketmelidir.

        Özetle emziren anneler oruç tutarken kendisinin ve bebeğinin sağlığını göz önüne alarak beslenmesine daha çok dikkat etmeli, bebeğinin beslenme rutinini her zamanki süreç ile aynı olacak şekilde devam ettirmelidir.

        Emziren anne oruç tuttuğu taktirde sağlığını yakından takip etmeli; sarı ve kokulu idrar gözlemlediği, baş dönmesi hissettiği veya yorgunluk yaşadığı zaman doktora mutlaka başvurması gerekmektedir.
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