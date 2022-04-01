Saç boyatmak orucu bozar mı? Cilt bakımı orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması...

Saç boyatma kişilerin dış görünüşlerine dikkat etmek için yaptıkları kişisel bir bakımdır. Oruç tutarken yapılan saç boyatma işleminde bireylerin derine ya da saç tellerine değen boyanın orucu bozmadığı diyanet tarafından söylenmektedir.

Bu konuda hassas düşünenler için din adamları tarafından şu örnek verilmektedir; nasıl ki yüzümüzü suyla yıkıyoruz, saçımızı tarakla tarıyoruz, duş alıyoruz ve oruç bozulmuyorsa saç boyama işleminde de oruç bozan bir durum söz konusu değildir. Krem sürmekle aynı yapıdadır. Ancak saç boyatma işlemi sırasında oruçlu kişinin ağzına ve burnuna zerrecik ya da duman gitmesi söz konusuysa bu durum orucu tehlikeye atabilmektedir. Örneğin; fısfıs şeklinde temas da bulunan parfüm, kolonya, deodorant gibi kokularda da aynı durum söz konusudur.

Diyanet, resmi sitesinde vatandaşların kararsız kaldığı, saç boyatmanın oruca engel olup olmadığı konusunu "bozmaz" şeklinde cevaplamıştır. Birçok din adamı da Diyanet'in bu düşüncesini desteklemektedir. Yukarıda anlattığımız durumlar nedeniyle bazı din adamlarına göre saç boyatma konusunda dikkatli olunması gerektiği söylenmektedir.