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    • Haberler
    • 02.04.2022 14:28
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    • 02.04.2022 14:28
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    Saç boyatmak orucu bozar mı? Cilt bakımı orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması...

    Cilt bakımı orucu bozar mı? Saç boyatmak orucu bozar mı? Diyanet açıklamasına göre oruçluyken oje sürmek orucu bozar mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Ramazan orucu için kalkacakları ilk sahura sadece saatler kaldı ve oruç ibadetini idrak ederken nelerin yapılmaması gerektiğini merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Saç boyatmak orucu bozar mı?

    11 ayın sultanı Ramazan ayı için sadece saatler kaldı ve heyecan dolu geri sayım başladı. Cilt bakımı orucu bozar mı? Saç boyatmak orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek orucu bozar mı sorularının yanıtları Müslüman vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Diyanet tarafından orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğu açıklandı. Bir ay boyunca Ramazan ayı oruç ibadetlerini yerine getirecek olan İslam dünyasının merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    CİLT BAKIMI, SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?

    Oruç, ülkemizde daha çok Ramazan ayında ya da üç aylarda tutulmaktadır. Bireysel olarak tutulmamış oruçlarda değişik zamanlarda kişiler tarafından tutulabilmektedir. Oruç tutarken kişilerin aklına takılan sorulardan birisi de saç boyatmanın orucu bozup bozmayacağıdır. Kadın ya da erkek herkes tarafından cevabı pek bilinmeyen bu sorunun sebebi, boyama sırasında boyanın deriye nüfus ederek orucu bozabileceği düşüncesindedir.

    Saç boyatma kişilerin dış görünüşlerine dikkat etmek için yaptıkları kişisel bir bakımdır. Oruç tutarken yapılan saç boyatma işleminde bireylerin derine ya da saç tellerine değen boyanın orucu bozmadığı diyanet tarafından söylenmektedir.

    Bu konuda hassas düşünenler için din adamları tarafından şu örnek verilmektedir; nasıl ki yüzümüzü suyla yıkıyoruz, saçımızı tarakla tarıyoruz, duş alıyoruz ve oruç bozulmuyorsa saç boyama işleminde de oruç bozan bir durum söz konusu değildir. Krem sürmekle aynı yapıdadır. Ancak saç boyatma işlemi sırasında oruçlu kişinin ağzına ve burnuna zerrecik ya da duman gitmesi söz konusuysa bu durum orucu tehlikeye atabilmektedir. Örneğin; fısfıs şeklinde temas da bulunan parfüm, kolonya, deodorant gibi kokularda da aynı durum söz konusudur.

    Diyanet, resmi sitesinde vatandaşların kararsız kaldığı, saç boyatmanın oruca engel olup olmadığı konusunu "bozmaz" şeklinde cevaplamıştır. Birçok din adamı da Diyanet'in bu düşüncesini desteklemektedir. Yukarıda anlattığımız durumlar nedeniyle bazı din adamlarına göre saç boyatma konusunda dikkatli olunması gerektiği söylenmektedir.

        ORUÇLUYKEN OJE SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

        Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Oje sürmek bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

        ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

        1. Oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve isteyerek ağız dolu kusmak orucu bozar.
        2. Unutarak yiyip içmek, kan vermek. Peygamber Efendimiz,
        Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir buyurmuştur. Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.
        3. Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ağız dolusu olması halinde, orucu bozar. Nitekim Hz. Peygamber Oruçlu kimseye kusmak gelir de kendisine hakim olamazsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur.

        4. Oruçlu kimselerin iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Oruçlu iken iğne yaptırmak zorunda olanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler; oruçları bozulmaz. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan almakla oruç bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
        5. Ağız veya burnundan su girip yutmadıkça, oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez. Bu itibarla, ağız ve burnundan su kaçırmamak şartıyla oruçlunun yıkanmasında bir sakınca yoktur.
        6. Sprey kullanmak zorunda olan astımlı hastalar oruç tutmayabilirler ve tutamadığı günler sayısınca fidye verebilir. İleride sağlığına kavuşursa, fidye vermiş olsa da, tutamadığı orucunu kaza eder. Ancak böyle bir kişi oruç tutmak isterse, kullanmak zorunda kaldığı sprey orucunu bozmaz.
        7. Parfüm veya kolonya sürünmek ve koklamak orucu bozmaz.
        8. Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.
        19. Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macunun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

            10. Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar.
            Ancak kenger sakızı gibi katkısı bulunmayan sakızlarla daha önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur.
            11. Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmış ve Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak buyurmuştur.
            12. Göz ve buruna akıtılan ilaç, genze ulaşması halinde orucu bozar. Çünkü genze ulaşan maddeler boğaza, oradan da mideye ulaşır. Bu durumda oruçlu o günkü orucuna devam eder. Ramazandan sonra bir gün kaza eder. Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır.
            Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su veya kulak zarını geçmeyecek nitelikteki ilaçların kullanılması orucu bozmaz. Fakat kulak zarı delik olan kişinin kulağına herhangi bir sıvının akıtılıp boğazına ulaşması halinde orucu bozulur. Ayrıca kulak zarını geçip boğaza ulaşabilecek nitelikteki ilaçların kullanılması da orucu bozar.
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            Haberler Haberler Saç boyatmak orucu bozar mı? Cilt bakımı orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması...
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