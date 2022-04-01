🌓RAMAZAN SAHUR VAKTİ 2022: İlk sahura ne zaman, hangi gece kalkılacak? Oruç için sahura 1 Nisan’da mı 2 Nisan’da mı kalkılacak?

RAMAZAN SAHUR VAKTİ 2022 || Sahura ne zaman, hangi gece kalkılacak? Oruç için sahura 1 Nisan'da mı 2 Nisan'da mı kalkılacak? soruları gündemde yer alıyor. 2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Oruç ayı olarak da bilinen bu ayda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ilk sahurun hangi gün olduğunu merak ediyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması haberimizde....
İLK SAHUR NE ZAMAN?
İlk sahura 1 Nisan Cuma gecesi kalkılacak. Müslümanlar ramazan ayının ilk sahurunu yapıp, 2 Nisan Cumartesi akşamı da iftarını yapacaklar. İşte il il sahur saatleri:
DİYANET SAHUR VAKİTLERİ 2022
İstanbul 01 Nisan 2022 Cuma sahur vakti: 05:14
Ankara 01 Nisan 2022 Cuma sahur vakti: 05:01
İzmir İstanbul 01 Nisan 2022 Cuma sahur vakti: 05:27
DİYANET İFTAR VAKİTLERİ 2022
İstanbul 02 Nisan 2022 Cumartesi iftar vakti: 19:36
Ankara 02 Nisan 2022 Cumartesi iftar vakti: 19:20
İzmir İstanbul 02 Nisan 2022 Cumartesi iftar vakti: 19:42
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.