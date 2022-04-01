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    • Haberler
    • 02.04.2022 14:26
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    • 02.04.2022 14:26
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    Ramazan ayında ağız, burun spreyi kullanılır mı? Ağız ve burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet’e göre ağız, burun damlası…

    Ağız ve burun spreyi orucu bozar mı? Ramazan ayında ağız, burun spreyi kullanılır mı? Diyanet'e göre ağız, burun damlası orucu bozan durumlar arasında yer alıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı ve oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ramazan ayında ağız, burun spreyi kullanılır mı?

    Müslüman vatandaşlar tarafından Ağız ve burun spreyi orucu bozar mı? Ramazan ayında ağız, burun spreyi kullanılır mı sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Her sene merakla beklenen 11 ayın sultanı mübarek Ramazan için sadece saatler kaldı ve ilk sahur, iftarını yapacak olanlar oldukçe heyecanlı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan İslam dünyası, Diyanet'e göre ağız, burun damlasının oruçluyken kullanılmasının orucu bozan durumlar arasında yer alıp almadığını merak eder oldu. İşte cevabı...

    AĞIZ VE BURUN SPREYİ ORUCU BOZAR MI?

    Alo Fetvaya yoğunlukla gelen buruna sıkılan spreyin orucu bozup bozmayacağı sorusuna istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre; Tedavi amacıyla buruna sıkılan spreyin ya da damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür.

    Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından o an emilmektedir, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Burun damlası ya da spreyinden mideye inen bu miktar da, ağzı su ile çalkalamadan sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir ayrıca işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımadığından dolayı burun damlası ya da sprey kullanmak orucu bozmaz.

    ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

    1. Oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve isteyerek ağız dolu kusmak orucu bozar.
    2. Unutarak yiyip içmek, kan vermek. Peygamber Efendimiz,
    Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir buyurmuştur. Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.
    3. Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ağız dolusu olması halinde, orucu bozar. Nitekim Hz. Peygamber Oruçlu kimseye kusmak gelir de kendisine hakim olamazsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur.

        4. Oruçlu kimselerin iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Oruçlu iken iğne yaptırmak zorunda olanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler; oruçları bozulmaz. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptırmak, damardan serum ve kan almakla oruç bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
        5. Ağız veya burnundan su girip yutmadıkça, oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez. Bu itibarla, ağız ve burnundan su kaçırmamak şartıyla oruçlunun yıkanmasında bir sakınca yoktur.
        6. Sprey kullanmak zorunda olan astımlı hastalar oruç tutmayabilirler ve tutamadığı günler sayısınca fidye verebilir. İleride sağlığına kavuşursa, fidye vermiş olsa da, tutamadığı orucunu kaza eder. Ancak böyle bir kişi oruç tutmak isterse, kullanmak zorunda kaldığı sprey orucunu bozmaz.
        7. Parfüm veya kolonya sürünmek ve koklamak orucu bozmaz.
        8. Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.
        19. Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macunun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

        10. Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar.
        Ancak kenger sakızı gibi katkısı bulunmayan sakızlarla daha önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur.
        11. Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmış ve Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak buyurmuştur.
        12. Göz ve buruna akıtılan ilaç, genze ulaşması halinde orucu bozar. Çünkü genze ulaşan maddeler boğaza, oradan da mideye ulaşır. Bu durumda oruçlu o günkü orucuna devam eder. Ramazandan sonra bir gün kaza eder. Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır.
        Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su veya kulak zarını geçmeyecek nitelikteki ilaçların kullanılması orucu bozmaz. Fakat kulak zarı delik olan kişinin kulağına herhangi bir sıvının akıtılıp boğazına ulaşması halinde orucu bozulur. Ayrıca kulak zarını geçip boğaza ulaşabilecek nitelikteki ilaçların kullanılması da orucu bozar.
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