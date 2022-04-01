Oruç hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Ramazan başlangıcı hangi güne denk geliyor? 2022 RAMAZAN İFTAR SAATLERİ!

İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan başlangıcı hangi gün? Kimler oruç tutabilecek? Ramazan için geri sayım sürüyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk oruç ne zaman tutulacak sorusuna yanıt aranıyor.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba