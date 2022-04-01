İftar çadırı kurulacak mı? 2022 İftar çadırı nereye kurulacak? 2 Nisan İstanbul'da iftar çadırı kurulacak ilçe ve mahalleler: Çekmeköy, Kadıköy...

Ramazan ayının olmazsa olmazı iftar çadırları her yıl 81 ildeki ilçe ve mahallelere kuruluyor. Gelenekselleşen iftar çadırlarının bu yılki konumları merak ediliyor. Belediyeler tarafından hazırlanan çadırlar belirli noktalara kurulacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun masalara türlü yemekler konulacak. Mahalleli de iftarını bu yemeklerle açacak. İnternet arama motorlarında çokça aratılan İftar çadırı kurulacak mı? 2022 İftar çadırı nereye kurulacak? sorularının yanıtları ve 2 Nisan İstanbul'da iftar çadırı kurulacak ilçe ve mahallelerin isimleri haberimizde...