İftar çadırı kurulacak mı? 2022 İftar çadırı nereye kurulacak? 2 Nisan İstanbul'da iftar çadırı kurulacak ilçe ve mahalleler: Çekmeköy, Kadıköy...

Ramazan ayının olmazsa olmazı iftar çadırları her yıl 81 ildeki ilçe ve mahallelere kuruluyor. Gelenekselleşen iftar çadırlarının bu yılki konumları merak ediliyor. Belediyeler tarafından hazırlanan çadırlar belirli noktalara kurulacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun masalara türlü yemekler konulacak. Mahalleli de iftarını bu yemeklerle açacak. İnternet arama motorlarında çokça aratılan İftar çadırı kurulacak mı? 2022 İftar çadırı nereye kurulacak? sorularının yanıtları ve 2 Nisan İstanbul'da iftar çadırı kurulacak ilçe ve mahallelerin isimleri haberimizde...
İFTAR ÇADIRI KURULACAK MI, NEREYE KURULACAK 2022?
Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl kurulmayan iftar çadırlarının bu yıl aşılama oranının yükselmesiyle birlikte kurulacağı öngörülüyor. İstanbul'da iftar çadırları kurulacak ilçeler belli oldu mu? sorusu yoğun olarak araştırılıyor.
İftar çadırları 81 ilin tüm ilçelerinde belediyeler, muhtarlıklar ve yardımseverlerin işbirliği ile kuruluyor. Meydanlarda, sokaklarda, parklarda ve bahçelerde kurulan sofralara herkes oturabiliyor.
2 NİSAN İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRLARI NERELERDE KURULACAK?
İstanbul'da Güngören Belediyesi, iftar çadırını oruca hazırladı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında iftar çadırları Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray Meydanları'nda; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de kuruluyor.