Hamileler Ramazan'da oruç tutabilir mi? Gebeler oruç tutabilir mi diyanet? Hamilelikte oruç tutmak bebek için sakıncalı mı?

Mübarek Ramazan ayı bu gece itibariyle başlıyor ve tüm illerden vatandaşlar Gebeler oruç tutabilir mi diyanet? Hamileler Ramazan'da oruç tutabilir mi sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Anne adaylarından oruç tutmak isteyen kişiler bu durumun bebeğe bir zararı olup olmadığını merak ediyor ve Diyanet açıklamasına göre doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Hamilelikte oruç tutmak bebek için sakıncalı mı?
HAMİLELİKTE ORUÇ TUTMAK SAKINCALI MIDIR?
Anne adayı doktor onayı alıp dengeli ve düzenli beslendiği takdirde oruç tutabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Bu dönemde tüketilmesi gereken besinler anne adayı ile bebeğin beslenme gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak halde belirlenmelidir. Sağlıklı bir anne adayının diyetinde, meyve, sebze, tahıl grubu, et ve süt ürünleri ve bol sıvı gıdaları bulunmalıdır. Kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkları olanların oruç tutmak için kesinlikle doktor tavsiyesi alması gerekmektedir.
GEBELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ DİYANET?
Hamilelikte tutamadığınız oruçları kaza etme niyetinde olmalısınız. Daha sonra bu oruçları kaza etme imkanınız olduğunda tutamadığınız oruçları kaza etmelisiniz. Oruç tutma kudretinde olan kimse fidye vererek bu borçtan kurtulmaz. Bu oruç borcundan ancak oruç tutarak kurtulabilirsiniz. Elinizde olmayan sebeblerden dolayı kazaya kalan oruçaları tutamadığınızda bundan sorumlu olmazsınız. Mesela; Hamilelikte orucunu kazaya bırakıp daha sonra tutma niyetinde olan bir hanım, bu oruçları kaza edemeden vefat etse bundan sorumlu olmaz.