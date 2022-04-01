Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 02.04.2022 14:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2022 14:34
    ABONE OL

    Hamileler Ramazan'da oruç tutabilir mi? Gebeler oruç tutabilir mi diyanet? Hamilelikte oruç tutmak bebek için sakıncalı mı?

    Gebeler oruç tutabilir mi diyanet? Hamileler Ramazan'da oruç tutabilir mi? Hamilelikte oruç tutmak bebek için sakıncalı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte anne adayları oruç ibadetlerini yerine getirip getiremeyeceklerini merak ediyor ve konuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Hamileler Ramazan’da oruç tutabilir mi?

    Mübarek Ramazan ayı bu gece itibariyle başlıyor ve tüm illerden vatandaşlar Gebeler oruç tutabilir mi diyanet? Hamileler Ramazan'da oruç tutabilir mi sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Anne adaylarından oruç tutmak isteyen kişiler bu durumun bebeğe bir zararı olup olmadığını merak ediyor ve Diyanet açıklamasına göre doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Hamilelikte oruç tutmak bebek için sakıncalı mı?

    HAMİLELİKTE ORUÇ TUTMAK SAKINCALI MIDIR?

    Anne adayı doktor onayı alıp dengeli ve düzenli beslendiği takdirde oruç tutabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Bu dönemde tüketilmesi gereken besinler anne adayı ile bebeğin beslenme gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak halde belirlenmelidir. Sağlıklı bir anne adayının diyetinde, meyve, sebze, tahıl grubu, et ve süt ürünleri ve bol sıvı gıdaları bulunmalıdır. Kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkları olanların oruç tutmak için kesinlikle doktor tavsiyesi alması gerekmektedir.

    GEBELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ DİYANET?

    Hamilelikte tutamadığınız oruçları kaza etme niyetinde olmalısınız. Daha sonra bu oruçları kaza etme imkanınız olduğunda tutamadığınız oruçları kaza etmelisiniz. Oruç tutma kudretinde olan kimse fidye vererek bu borçtan kurtulmaz. Bu oruç borcundan ancak oruç tutarak kurtulabilirsiniz. Elinizde olmayan sebeblerden dolayı kazaya kalan oruçaları tutamadığınızda bundan sorumlu olmazsınız. Mesela; Hamilelikte orucunu kazaya bırakıp daha sonra tutma niyetinde olan bir hanım, bu oruçları kaza edemeden vefat etse bundan sorumlu olmaz.

        HAMİLELİKTE ORUÇ TUTMAK BEBEK İÇİN ZARARLI MI?

        İlk 3 ayda genelde bulantı ve kusmayla birlikte anne adayı yeterince beslenemez. Ayrıca hamilelerin oruç tutmasıyla birlikte özellikle sıvı yetersizliği, hipoglisemi ve ona bağlı bayılma veya aşırı halsizlik çok daha belirginleşir. 3. ve 5. aylar arasında daha rahat hamilelik yaşanması nedeniyle oruç için en uygun hamilelik ayları 3 ve 5. dir. Son aylar bebeğin hızlı büyüdüğü ve kilo aldığı dönemlerdir. Bu aylar da uzun süren açlıklar hem bebeğin az kilo almasına, hem şeker düşmesine, aşırı sıvı kaybına bağlı olarak bebekte sıkıntı ve bazen bebek kaybı olabilir. Bu dönemde özellikle dikkat edilmelidir.

        Oruç tutulacak her gün içerisinde baş dönmesi, halsizlik vb sorunları en aza indirmek için sahura kesinlikle kalkılmalıdır. Sahura kalkmadan oruç tutulmamalıdır. Sahur yemeğinde doyurucu, hafif ve bol proteinli besinlerin tüketilmesi gerekmektedir.

        Gebeler için demir ve kalsiyum çok önemlidir ve sahurda özellikle alınması gerekir. Süt, pekmez, az yağlı peynir, haşlanmış yumurta, kepek ekmeği, meyvelerin tüketilmesi sahur için iyi olacaktır. Uzun zaman tok olabilmek ve kabız olmamak için en az 4–5 dilim kepek ekmeği ve yanında sıvı alımına dikkat edilmelidir. İftar tek öğünde değil iki üç öğünde yapılmalıdır. Oruç hurma, zeytin veya su ile açılabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe | CANLI
        Haberler Haberler Hamileler Ramazan'da oruç tutabilir mi? Gebeler oruç tutabilir mi diyanet? Hamilelikte oruç tutmak bebek için sakıncalı mı?
            SON DAKİKA