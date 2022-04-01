Gebeler oruç tutabilir mi diyanet? Hamileler Ramazan'da oruç tutabilir mi? Hamilelikte oruç tutmak bebek için sakıncalı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte anne adayları oruç ibadetlerini yerine getirip getiremeyeceklerini merak ediyor ve konuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...
HAMİLELİKTE ORUÇ TUTMAK SAKINCALI MIDIR?
Anne adayı doktor onayı alıp dengeli ve düzenli beslendiği takdirde oruç tutabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Bu dönemde tüketilmesi gereken besinler anne adayı ile bebeğin beslenme gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak halde belirlenmelidir. Sağlıklı bir anne adayının diyetinde, meyve, sebze, tahıl grubu, et ve süt ürünleri ve bol sıvı gıdaları bulunmalıdır. Kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkları olanların oruç tutmak için kesinlikle doktor tavsiyesi alması gerekmektedir.
GEBELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ DİYANET?
Hamilelikte tutamadığınız oruçları kaza etme niyetinde olmalısınız. Daha sonra bu oruçları kaza etme imkanınız olduğunda tutamadığınız oruçları kaza etmelisiniz. Oruç tutma kudretinde olan kimse fidye vererek bu borçtan kurtulmaz. Bu oruç borcundan ancak oruç tutarak kurtulabilirsiniz. Elinizde olmayan sebeblerden dolayı kazaya kalan oruçaları tutamadığınızda bundan sorumlu olmazsınız. Mesela; Hamilelikte orucunu kazaya bırakıp daha sonra tutma niyetinde olan bir hanım, bu oruçları kaza edemeden vefat etse bundan sorumlu olmaz.