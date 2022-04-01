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    • Haberler
    • 01.04.2022 14:22
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    • 01.04.2022 14:22
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    Evde Teravih namazı nasıl kılınır? İlk Teravih ne zaman 2022? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat Teravih namazı nasıl kılınır?

    Teravih namazının kılınışı merakla araştırılmaya devam ediyor. Müslümanlar amacıyla büyük ehemmiyet taşıyan Ramazan ayının amacıyla da merak edilen sorulardan birisi de teravih namazı. İşte teravih namazı ile ilgili merak edilenler...

    takvim.com.tr
    İlk Teravih ne zaman 2022? Evde Teravih namazı nasıl kılınır? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat Teravih namazı nasıl kılınır?

    Teravih namazı, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gündeme geldi. Teravih namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı merak ediliyor. Ramazan ayına özel bir ibadet şekli olan Teravih namazı, Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihten sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur? 2022 İlk teravih ne zaman? İşte merak edilenelr!

    Teravih vakti ne zamana kadardır? İlk teravih ne zaman?

    Ramazan'ın ilk orucunu 2 Nisan'da tutacak; ilk teravihi 1 Nisan'da eda edeceğiz.

    Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).

    İbn Manzur'un meşhur Lisan-ı Arab sözlüğünde geçtiğine göre Ramazan ayında kılınan teravih namazına bu ismin verilmesinin sebebi, cemaatin her dört rekâttan sonra dinlenmesidir. Çünkü teravih namazı hadisinden anlaşıldığına göre ashab iki defa iki rekâtlık teravih namazı kıldıktan sonra namaza bir müddet ara veriyorlardı. Teravih terviha kelimesinin çoğulu olup bir kez dinlenmek manasına gelir.

    Sünnet-i müekkede: Peygamber Efendimizin (sav) devamlı yaptığı, nadiren terk etmiş olduğu farz ve vacib olmayan amelleridir.

    Teravih namazı ne zaman kılınacak?

    ◾ ▪ ◽ Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

        Teravih namazı kaç rekattır?

        ◾ ▪ ◽ Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

        Teravih namazına nasıl niyet edilir?

        ◾ ▪ ◽ Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130).



        Evde teravih namazı niyeti nasıl yapılır?

        ◾ ▪ ◽ "Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

        Teravih namazının fazileti

        ◾ ▪ ◽ Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

        ◾ ▪ ◽ Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

        ◾ ▪ ◽ Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

        Teravih namazı nasıl kılınır?

        ◾ ▪ ◽ Teravih namazı yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti, ardından dört rekatlık farzı ve iki rekatlık sünnet-i mekkesi kılındıktan sonra "teravih namazına niyet ederek" kılınmasıyla başlar.

        ◾ ▪ ◽ Teravih namazı daha önce belirttiğimiz gibi iki rekat veya dört rekat olarak kılınabilir.

        ◾ ▪ ◽ Şayet kişi iki rekat kıldıktan sonra selam verip diğer rekatlarına selamdan sonra devam edecekse öncelikle niyet alır ve tekbir getirerek namaza durur.

        ◾ ▪ ◽ Sırasıyla Subhaneke, Fatiha ve zammı süre okuduktan sonra rükû ve secde yapar, tekrardan kıyama kalkar.

        ◾ ▪ ◽ Aynı sıralamayı takip ederek ikinci rekatı tamamlar ve oturur.

        ◾ ▪ ◽ Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli - Barik ve Rabbena dualarını okur ve selam verir.

        ◾ ▪ ◽ Dört rekat teravih namazı kılacak olan bir kimse ise yalnızca ilk oturuşta Rabbena dualarını okumadan kıyama kalkar ve aynı yöntemi izleyerek namazını tamamlar.

        ◾ ▪ ◽ Dolayısıyla yirmi rekatlık bir teravih namazında ya on tane iki rekatlık teravih namazı, ya da beş tane dört rekatlık teravih namazı kılınır.

        Teravih namazı 1. REKAT

        ◾ ▪ ◽ Teravih namazı cemaat halinde kılınacaksa, imamla birlikte niyet edilerek başlanır. İmam ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam "euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte Kur'an'dan bir sure okur.

        Tek başına kılınacak ise;

        "Niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
        Sübhaneke duasından sonra Euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur.
        Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
        Rükû ve secde yapılır.

        Teravih namazı 2. REKAT

        ◾ ▪ ◽ Cemaat halinde kılınan teravihin ikinci rekatında imam "besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure" okur. Ardından rükû ve secde yapılır ve tahiyyata oturulur. İki rekât şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, salli-barik dualarıyla rabbena duaları" okur ve selam verilir. Eğer 4'er rekât olarak kılınacaksa imam ve cemaat tahiyyat, salli ve barik dualarını okur sonra üçüncü rekâta kalkılır.

        Tek başına kılınacak ise;

        Ayağa kalkarak kıyama durulur.
        Besmele çekip Fatiha suresi okunur.
        Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
        Rükû ve secde yapılır.
        Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik duaları okunur.

        Teravih namazı 3. REKAT

        ◾ ▪ ◽ Cemaat halinde kılınan teravihin üçüncü rekatında imam ve cemaat "Sübhaneke" duasını okur. Ardından sadece imam euzü besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur. Rükû ve secdenin ardından dördüncü rekâta kalkılır.

        Tek başına kılınacak ise;

        Sübhaneke duasından sonra euzü besmele çekerek Fatiha suresi okunur.
        Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
        Rükû ve secde yapılır.

        Teravih namazı 4. REKAT

        ◾ ▪ ◽ Cemaat halinde kılınan teravihin dördüncü rekatında sadece imam besmele, Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur. Rükû secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "tahiyyat, salli, barik ve rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verir. Teravih namazı toplam kaç rekât kılınacaksa rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı da cemaatle kılınır.

        Tek başına kılınacak ise;

        Ayağa kalkarak kıyama durulur
        Besmele çekip Fatiha suresi okunur.
        Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur.
        Rükû ve secde yapılır.
        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
        "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.
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        Haberler Haberler Evde Teravih namazı nasıl kılınır? İlk Teravih ne zaman 2022? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat Teravih namazı nasıl kılınır?
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