BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA? 1 Nisan DİYANET il il sahur vakti: İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep! Oruca nasıl niyet edilir?

RAMAZAN AYI İFTAR VE SAHUR SAATLERİ || Ramazan ayı bereket ve rahmet ayı olarak tasfir ediliyor. 2022 yılında Nisan ayı boyunca oruçlar tutulacak sahur ve iftar için sofralar hazırlanacak. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı 2 Mayıs'ta sona erecek. Ardından da 2-4 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak. Bugün milyonlarca kişiyi sahur heyecanı kapladı. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre ilk sahura bu gece gece kalkılacak. Peki; Oruca nasıl niyet edilir? işte 1 Nisan DİYANET il il sahur vakti: İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep!
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 Ramazan ayı, 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs tarihinde sona erecek.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı günleri ve arife tarihi:
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba idrak edilecek.
BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da ilk sahur için ezan 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece saat 05:14'te okunacak. Megakentte ilk iftar ise 2 Nisan Cumartesi saat 19:36'da!
Ankara'da il sahur saat 05:01'te ilk iftar ise 19:20'de...
Büyükşehirlerimizden İzmir'de ise ilk sahur 05:27'te, iftar ise 19:42'de! Diğer illeri öğrenmek için ise aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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