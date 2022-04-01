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    • Haberler
    • 01.04.2022 09:46
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    • 01.04.2022 09:47
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    BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA? 1 Nisan DİYANET il il sahur vakti: İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep! Oruca nasıl niyet edilir?

    Bugün sahur saat kaçta? İlk oruç ne zaman başlıyor? 1 Nisan oruca ne zaman kalkılacak? Oruca nasıl niyet edilir? soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşlar 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı da yayımladığı takvim ile birlikte tüm bu sorulara yanıt verdi. Ramazan Bayramına kadar 30 gün oruç tutacak olan vatandaşlar “İlk sahur ve ilk iftar ne zaman?” merak ediyor. İşte 1 Nisan DİYANET il il sahur vakti: İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Rize...

    BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

    RAMAZAN AYI İFTAR VE SAHUR SAATLERİ || Ramazan ayı bereket ve rahmet ayı olarak tasfir ediliyor. 2022 yılında Nisan ayı boyunca oruçlar tutulacak sahur ve iftar için sofralar hazırlanacak. 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı 2 Mayıs'ta sona erecek. Ardından da 2-4 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak. Bugün milyonlarca kişiyi sahur heyecanı kapladı. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre ilk sahura bu gece gece kalkılacak. Peki; Oruca nasıl niyet edilir? işte 1 Nisan DİYANET il il sahur vakti: İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep!

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022 Ramazan ayı, 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs tarihinde sona erecek.

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı günleri ve arife tarihi:

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba idrak edilecek.

    BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da ilk sahur için ezan 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece saat 05:14'te okunacak. Megakentte ilk iftar ise 2 Nisan Cumartesi saat 19:36'da!

    Ankara'da il sahur saat 05:01'te ilk iftar ise 19:20'de...

    Büyükşehirlerimizden İzmir'de ise ilk sahur 05:27'te, iftar ise 19:42'de! Diğer illeri öğrenmek için ise aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    👉İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

        ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Oruç tutmak için niyet şarttır. Niyet, akşam ya da sahurda yemek yedikten sonra "Allah rızası için ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" diyerek edilir. Mutlaka bu cümleyi söylemek şart değildir. Zihinden geçirmekle de niyet olur.

        RAMAZAN AYI ÖNEMİ VE ANLAMI

        Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.

        Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

        RAMAZAN MESAJLARI RESİMLİ 2022

        - Mübarek Ramazan ayına has RAHMET BEREKET VE MAĞFIRET ile hemhal olman dileklerimle...

        - Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun...

        - Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymaya Ellerini daima O'nun dergahına açmaya vesile olsun...

        - Dostlukların sevgi ile beslendigi bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim...

        - Mübarek Ramazan ayı "O vermek istemeseydi İSTEMEK vermezdi" gerçegi doğrultusunda ruhunda oluşan hayr dua isteğinin kabulüne vesile olsun...

        - Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan "az yemeğe"... Ruhunun sıhhat ve selameti olan "günahsiz olmaya".... dininin sıhhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun...

        - Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gercek vuslatı bulmasına vesile olsun...

        "Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...
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        Haberler Haberler BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA? 1 Nisan DİYANET il il sahur vakti: İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep! Oruca nasıl niyet edilir?
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