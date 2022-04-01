Ağız ve burun spreyi orucu bozar mı? Ramazan ayında ağız, burun spreyi kullanılır mı? Diyanet’e göre ağız, burun damlası…

Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından o an emilmektedir, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Burun damlası ya da spreyinden mideye inen bu miktar da, ağzı su ile çalkalamadan sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir ayrıca işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımadığından dolayı burun damlası ya da sprey kullanmak orucu bozmaz.

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?



1. Oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve isteyerek ağız dolu kusmak orucu bozar.

2. Unutarak yiyip içmek, kan vermek. Peygamber Efendimiz,

Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir buyurmuştur. Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder. Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.

3. Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, ağız dolusu olması halinde, orucu bozar. Nitekim Hz. Peygamber Oruçlu kimseye kusmak gelir de kendisine hakim olamazsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur.