Ramazan ayında orucu bozan durumlar merak ediliyor. Bu yıl Ramazan 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Oruç ayı olarak da bilinen bu ayda oruç ibadeti için niyet eden bir kadının adet görmesi ile birlikte nasıl davranması gerektiği hakkında bilgi verdi. Peki; Adetliyken (regl) oruç tutulur mu? Diyanet oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu? Oruçluyken regl olunca ne yapılır? İşte detaylar...
ADETLİYKEN (REGL) ORUÇ TUTULUR MU?
Regl döneminin Ramazan ayına denk gelen kadınlar, oruç tutup tutamayacaklarını öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından verilen bilgilere göre, özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz.
Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü'l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü'l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San'ânî, Sübülü's-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 118).
Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).
ORUÇLUYKEN REGL OLAN KADINLARI ORUÇLARI BOZULUR MU?
Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.
ADET GECİKTİRİCİ KULLANARAK ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?
Kadınların her ay düzenli şekilde yaşadığı adet dönemi, Ramazan ayıyla birlikte akıllarda bir soru haline geliyor. Adet geciktirici kullanarak oruç tutulabilir mi? Adetliyken oruç tutulmaz, oruçlu gibi davranılsa dahi oruç geçerli olmaz. Bunun için bazı kadınlar adet geciktirici kullanarak adetlerini ileri bir tarihe ertelemek ve Ramazan boyunca kesintisiz olarak oruç tutmak isterler.