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    • Haberler
    • 31.03.2022 08:01
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    • 31.03.2022 08:01
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    Oruç hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Ramazan başlangıcı hangi güne denk geliyor? 2022 RAMAZAN İFTAR SAATLERİ!

    Ramazan başlangıcı için geri sayım sürüyor. İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Soruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayı tüm fazileti ve heyecanıyla geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulacak, ibadetler yapılacak. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Kimler oruç tutabilecek? 2022 Ramazan başlangıcı hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Oruç hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Ramazan başlangıcı hangi güne denk geliyor? 2022 RAMAZAN İFTAR SAATLERİ!

    İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan başlangıcı hangi gün? Kimler oruç tutabilecek? Ramazan için geri sayım sürüyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk oruç ne zaman tutulacak sorusuna yanıt aranıyor.

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

        2022 RAMAZAN İL İL İMSAKİYE VE SAHUR VAKTİ

        İstanbul ilk oruç için imsak vakti: 05:12
        İzmir ilk oruç için imsak vakti: 05:25
        Ankara ilk oruç için imsak vakti: 04:59
        Antalya ilk oruç için imsak vakti: 05:14
        Adana ilk oruç için imsak vakti: 04:55
        Kocaeli ilk oruç için imsak vakti: 05:11

        İL İL İMSAK NAMAZ VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

        Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

        "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

        3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

        BAYRAM MAYIS AYINDA

        Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
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        Haberler Haberler Oruç hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Ramazan başlangıcı hangi güne denk geliyor? 2022 RAMAZAN İFTAR SAATLERİ!
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