İlk Teravih ne zaman 2022? Evde tek başına Teravih namazı nasıl kılınır? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazının kılınışı merakla araştırılmaya devam ediyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayının içerisinde merak edilen sorulardan birisi de teravih namazı. İşte teravih namazı hakkında merak edilenler...
Teravih vakti ne zamana kadardır? İlk teravih ne zaman?
Ramazan'ın ilk orucunu 2 Nisan'da tutacak; ilk teravihi 1 Nisan'da eda edeceğiz.
Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).
İbn Manzur'un meşhur Lisan-ı Arab sözlüğünde geçtiğine göre Ramazan ayında kılınan teravih namazına bu ismin verilmesinin sebebi, cemaatin her dört rekâttan sonra dinlenmesidir. Çünkü teravih namazı hadisinden anlaşıldığına göre ashab iki defa iki rekâtlık teravih namazı kıldıktan sonra namaza bir müddet ara veriyorlardı. Teravih terviha kelimesinin çoğulu olup bir kez dinlenmek manasına gelir.
Sünnet-i müekkede: Peygamber Efendimizin (sav) devamlı yaptığı, nadiren terk etmiş olduğu farz ve vacib olmayan amelleridir.
Teravih namazı ne zaman kılınacak?
◾ ▪ ◽ Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.