Ramazan ayına az bir süre kala ilk sahur ve ilk oruç tarihi araştırılmaya başlandı. Mübarek ay için hazırlık yapan vatandaşlar internet arama motorlarında İLK ORUÇ NE ZAMAN HANGİ GÜN 2022? Ramazan ne zaman başlıyor? Sahura ne zaman kalkılıyor bugün mü yarın mı? sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimde ilk sahur ve ilk oruç hakkında bilgiler yer alıyor. İşte On Bir Ayın Sultanı Ramazan başlangıç tarihi ve imsakiye saatleri...