GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Diyanet Gaziantep iftar sahur saatleri! 2022 Antep'te ilk oruç sahur ve iftar saat kaçta?

GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına artık çok az bir süre kaldı. Resulullah (s.a.a): "Kim ramazan ayını oruç tutar ve haramlardan sakınırsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder." buyurmuştu. Türkiye'de de milyonlarca kişi oruç ayı olarak bilinen Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek. Bu kapsamda Ramazan imsakiyesi gündemde yer alıyor. Diyanet son dakika iftar ve sahur saatlerini paylaştı. Peki 2022 Antep'te ilk oruç sahur ve iftar saat kaçta? İşte il il ve ilçe ilçe Ramazan imsakiyesi...
DİYANET GAZİANTEP İFTAR SAHUR SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye takvimi duyuruldu. Böylelikle Gaziantep imsakiyesi de belli oldu.
2022 ANTEP'TE İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi de Ramazan Bayramı başlamış olacak. Gelelim Gaziantep imsakiyesine...
Antep'te ilk sahur 04:47'de, ilk iftar ise 19:00'da olacak.
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GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!
2022 RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
ORUÇLA İLGİLİ HADİSLER, SÖZLER
"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)
"Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terketmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez." (Buhârî, Savm 8, Edeb 51)
Sizden biriniz bir-iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun." (Buhârî, Savm 5, 14; Müslim, Sıyâm 21)
"Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur." (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)