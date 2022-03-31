✍AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu! 📣Açıköğretim 2022 yılı ara sınav takvimi! Açık öğretim sınavları ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak okuyan açıköğretim öğrencileri sınav takvimini görmek vize, final ve bütünleme sınavları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte detaylar...