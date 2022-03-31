1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 🙏1 Nisan'da iftar mı yapılacak? 👉Diyanet 2022 ilk iftar, ilk oruç, ilk sahur ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayına çok az bir zaman kala Müslüman vatandaşlar akıllarına takılan soruların yanıtlarını merak ediyor, özellikle kendi ilinde ilk sahura ne zaman kalkacağını, ilk iftarı hangi tarihte yapacaklarını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
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İLK SAHUR NE ZAMAN?
İlk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yapılacak.
İLK İFTAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Bu yıl ilk iftar 2 Nisan günü yapılacak. Oruçlar her şehirde farklı saatlerde açılmaktadır. Aşağıdaki linke tıklayarak il il iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.
👉İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
İstanbul: 19.36
Ankara: 19.20
İzmir: 19:42
Adana: 19.08
Bursa: 19.35