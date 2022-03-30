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    • Haberler
    • 30.03.2022 08:05
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    • 30.03.2022 08:05
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    Sahurda imsak vaktine kadar yemek yenir mi? Ezan okunurken su içilir mi?

    Müslüman alemi gündemde Sahurda imsak vaktine kadar yemek yenir mi? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sık sık araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı ve oruç ibadeti de İslam dünyası doğrultusundan yerine getiriliyor. Peki sahur yemeği imsak vaktine kadar mı yeniyor? Genellikle Ezan okunurken su içilir mi? sorgulaması da binlerce birey doğrultusundan yapılıyor. Ezan başlamadan mı su içmeyi bitirmek gerekiyor? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Sahurda imsak vaktine kadar yemek yenir mi? Ezan okunurken su içilir mi?

    Sahurda imsak vaktine kadar yemek yenir mi? Ezan okunurken su içilir mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Mübarek Ramazan ayı mutluluk ve heyecanla karşılandı. Dün gece ilk sahuruna kalkan Müslüman vatandaşlar bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. Orucu bozan durumlara sebebiyet vermemek adına akıllarına takılan bazı soruların yanıtlarını araştırır oldu.

    SAHUR YEMEĞİ NE ZAMANA KADAR YENİR?

    Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

    Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

    Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan'a dair tüm soruları yanıtladı. Bunlardan biri de sahur yemeği oldu. Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.
    Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.

        Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

        EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

        Sahurda ezan okunduğu esnada, oruca başlama saati olan imsak vaktinin girmiş olmasından dolayı yenilip içilmemesi gerekmektedir. Bu durum neticesinde ise ezan okunması esnasında su içmek orucu bozan bir unsur oluşturmaktadır. O gününün orucunu tutmaya niyetlenmek isteyen kimse, ancak sabah ezanına kadar olan süre içerisinde bir şeyler yiyip içebilir.

        "Takvimlerde gösterilmekte olan "imsak", oruca başlama zamanını ifade etmektedir. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona ermiş olduğu, yatsı namazının vaktinin de çıkıp sabah namazı vaktinin girmiş oluğu andır. Sabah ezanı da imsak vaktinin başlamasıyla birlikte okunmaktadır. Bundan dolayı ezanın okunmaya başlaması ile birlikte yeme ve içmeyi terk etmesinin gerekliliği söz konusudur. Ezan okunmaya başladığı esnada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak su içilmemelidir. Su içilmesi durumunda oruç bozulacağından dolayı kaza gerekmektedir.

        Ancak burada ezan okunmaya başlamasından önce imsak vaktinin girmiş olup olmadığına bakmak önem arz etmektedir. Çünkü takvimlerde verilmiş olan imsak vakti girdiğinde ezan okunmuyor olsa dahi yemek ve içmekten kaçınmak gerekmektedir. Bu anlamda ezan okunuyor olmasından önce imsak vaktinin girip girmemiş olduğunun baz alınması çok önemlidir.
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