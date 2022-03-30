Ramazan ayında hangi namazlar kılınır? Hangi namaz sadece Ramazan ayında kılınır? Gün gün kılınacak Ramazan ayı namazı...

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan ayına az bir vakit kala vatandaşlar Hangi namaz yalnızca Ramazan ayında kılınır? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sık sık araştırıyor. On bir aydan daha hayırlı olan Ramazan'ı bol bol ibadetlerle, oruç tutarak geçirmek gerekiyor. Milyonlarca Müslüman alemi Ramazan ayında kılınacak namazlar nelerdir? Araştırmasını yapıyor ve tam manasıyla ibadetlerini yerine getirmek istiyor. İşte bütün bilgiler…
RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELER?
Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.
HANGI NAMAZ SADECE RAMAZAN AYINDA KILINIR?
Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir.
GÜN GÜN KILINACAK RAMAZAN AYI NAMAZI
Birinci Gün 4 Rekat; her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 defa İhlas Suresi
İkinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir Suresi
Üçüncü Gün 10 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi
Dördüncü Gün 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir suresi
Beşinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi ve namaz bittikten sonra 100 salavat
Altıncı Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Mülk Suresi okunur
Yedinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 13 defa Kadir Suresi
Sekizinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah