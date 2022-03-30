PAEM 1.000 KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU EKRANI! 2022 komiser yardımcısı başvuruları ne zaman? Komiser yardımcısı başvuru şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde bulunan Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 1000 kişilik alım yapılacağı açıklandı. Komiser yardımcılığı kadrosuna 75'i kadın, 925'i erkek aday istihdamı gerçekleştirilecek. Peki, PAEM 2022 komiser yardımcısı başvuraları ne zaman alınacak? PAEM 1000 komiser yardımcısı başvuru şartları neler? İşte adayların merak ettiği soruların cevabı...
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 1.000 öğrenci alımı yapılacak. Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
PAEM KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alımlar için başvuru tarihi henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır...