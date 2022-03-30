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    • 30.03.2022 11:56
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    • 30.03.2022 12:59
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    PAEM 1.000 KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU EKRANI! 2022 komiser yardımcısı başvuruları ne zaman? Komiser yardımcısı başvuru şartları neler?

    PAEM 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Adaylar alıma ilişkin süreci ve gerekli hususları merak edip araştırmaya başladı. Tüm detaylar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Peki, PAEM 2022 komiser yardımcısı başvuruları ne zaman alınacak? PAEM 1000 komiser yardımcısı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    PAEM 1.000 KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU EKRANI!

    Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde bulunan Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 1000 kişilik alım yapılacağı açıklandı. Komiser yardımcılığı kadrosuna 75'i kadın, 925'i erkek aday istihdamı gerçekleştirilecek. Peki, PAEM 2022 komiser yardımcısı başvuraları ne zaman alınacak? PAEM 1000 komiser yardımcısı başvuru şartları neler? İşte adayların merak ettiği soruların cevabı...

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 1.000 öğrenci alımı yapılacak. Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

    PAEM KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Alımlar için başvuru tarihi henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır...

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        2022 komiser alımı şartları henüz açıklanmadı, geçmiş dönemde aranan şartlar ise şu şekildeydi:

        En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

        Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

        Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

        Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

        PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
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        Haberler Haberler PAEM 1.000 KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU EKRANI! 2022 komiser yardımcısı başvuruları ne zaman? Komiser yardımcısı başvuru şartları neler?
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