MHRS RANDEVU AL 💉 | MHRS randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevu e-Devlet

Hastane randevularınızı MHRS ile kolayca alabilirsiniz. Hastane randevu sistemi sayesinde internetten 7/24 tüm hastanelerin, birimlerine randevunuzu alabilirsiniz. MHRS hastane randevusu için MHRS'ye nasıl kayıt olabileceğiniz ve randevuyu nasıl alabileceğiniz yazımızda. Sağlık Bakanlığı' nın MHRS portalı üzerinden hastane randevu almak için 3 farklı kanalı kullanabiliyorsunuz. 3 kanal üzerinden de Türkiye genelindeki tüm Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarındaki birimler için 15 günlük periyotta randevu alabilirsiniz.

💉 MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek amacıyla MHRS ve e nabız sistemini kullanılmaktadır. MHRS sistemi ya da e-Nabız üstünden aşı randevusu alabilmek isteyen yurttaşların e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Bu ekran üstünde Covid-19 aşısı amacıyla diledikleri sıhhat kuruluşlarından randevu alınabilmektedir. T.C. kimlik numarası ve parolası ile giriş yaparak hastane ve doktor seçimi yapılabilir.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile hastane randevusu almak için farklı kanalları kullanabiliyorsunuz. MHRS randevusu;

MHRS ALO 182 ile canlı operatörden,

MHRS mobil uygulamasından,

MHRS web adresi üzerinden,

Alınabiliyor. 3 hizmet kanalı ile MHRS hastane randevusu alınabiliyor.

MHRS Hastane Randevu Nasıl Alınır?

Sağlık Bakanlığı' nın MHRS portalı üzerinden hastane randevu almak için 3 farklı kanalı kullanabiliyorsunuz. 3 kanal üzerinden de Türkiye genelindeki tüm Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarındaki birimler için 15 günlük periyotta randevu alabilirsiniz.

İnternetten MHRS hastane randevusu almak için;

Bilgisayarınızdaki tarayıcıda "mhrs.gov.tr" adresini açın ve sağ kısımda bulunan kırmızı renkli "Randevu Al" seçeneğine tıklayın.

Açılan MHRS giriş ekranında "T.C. kimlik numarası" ve "MHRS şifresi" bilgilerinizi girin ve "Giriş" seçeneğine tıklayın ya da "E-Devlet Giriş" seçeneğini kullanarak, E-Devlet kimlik doğrulama sayfası üzerinden sisteme giriş yapın.

MHRS giriş işlemlerinin ardından "Hastane Randevu Arama" kısmındaki bilgileri doldurarak, randevu kriterlerinizi belirleyin. Bunun için;

Tarih seçimini yapın.

İl ve ilçe seçimlerini yapın.

Klinik seçimini yapın.

Hastane seçimini yapın.

Semt Polikliniği/Ek Bina seçimini yapın(varsa).

Muayene yeri seçimini yapın(isteğe bağlı).

Hekim seçimini yapın(isteğe bağlı).

Son olarak en alttaki "Randevu Ara" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerin ardından seçtiğiniz randevu kriterlerine göre;

Hekim,

En Erken Tarih,

Kurum Adı,

Klinik Adı,

Muayene Yeri,

Yaş/Cinsiyet Kuralı(varsa),

Bilgilerinden oluşan randevu seçenekleri çıkar. Bu aşamadan sonra ise;

Randevu almak istediğiniz hekimi seçin.

Sağ üst kısımda çıkan randevu tarih ve saat seçenekleri içerisinde seçiminizi üzerine tıklayarak yapın.

Açılan pencerede yer alan randevu bilgi detaylarını okuduktan sonra onaylıyorsanız "Randevuyu Kaydet" seçeneğine tıklayın.

Bu şekilde MHRS hastane randevu alma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

MHRS mobil uygulamasını kullanarak MHRS hastane randevusu almak istiyorsanız akıllı cihazınızda "AppStore" veya "PlayStore" sanal mağazalarından MHRS mobil uygulamasını indirin. Daha sonra web üzerinden yapılan işlemlerin aynısını yaparak, randevunuzu alabilirsiniz.

Randevunuzu MHRS ALO 182 servisinden almak istiyorsanız;

Cep telefonunuzdan veya sabit telefonunuzdan 182'yi tuşlayarak, arayın.

Sesli yanıt sisteminde sizden talep edilen "T.C. kimlik numarası" bilgilerini girin ve operatöre bağlanın.

Operatöre bağlandıktan sonra istediğiniz hastane, hekim, tarih ve saat detaylarını vererek, en uygun olan randevu seçeneklerini öğrenebilir ve istediğiniz randevu için onay verebilirsiniz.

Bu işlemlerle hastane randevunuzu kolay bir şekilde alabilirsiniz.

MHRS Kaydı Nasıl Yapılır?

Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ni daha önce kullanmadıysanız öncelikle kaydınızı oluşturmanız gerekmektedir. MHRS kayıt işlemleri için;

MHRS web adresi "mhrs.gov.tr" adresindeki "Randevu Al" seçeneğine tıklayın.

Açılan MHRS giriş ekranında bulunan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

MHRS üyelik sayfasında ise "Kimlik Bilgileri" kısmındaki bilgileri doldurun ve "Sonraki" seçeneğine tıklayın(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, baba ve anne adı).

İletişim bilgileri kısmındaki bilgileri doldurun ve "Sonraki" seçeneğine tıklayın(cep telefonu numarası ve e-posta adresi).

Güvenlik bilgileri kısmındaki bilgileri doldurun ve "Kaydet" seçeneğine tıklayın(MHRS şifre belirleme).

Bu işlemler sonucunda MHRS kayıt işlemlerini tamamlayarak, artık hastane randevusu