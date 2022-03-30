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    • Haberler
    • 30.03.2022 08:03
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    • 30.03.2022 18:53
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    🙏İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022! İlk oruç saat kaçta açılacak? 2 Nisan 2022 İstanbul sahur vakti! 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi!

    İstanbul’da yaşayan Müslüman vatandaşlar İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022 araştırmalarını hızlandırdı. Mart ayının son günleri yaşanırken ve mübarek üç aylar idrak edilirken 11 ayın sultanı Ramazan ayı için de geri sayım başladı. Her yıl özlemle beklenen Diyanet dini günler takviminde başlangıç tarihi araştırılan Ramazan ayında bir ay boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek. Peki 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesine göre ilk oruç saat kaçta açılacak? 2 Nisan 2022 İstanbul sahur vakti ne zaman?

    takvim.com.tr
    🙏İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022! İlk oruç saat kaçta açılacak? 2 Nisan 2022 İstanbul sahur vakti! 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi!

    🙏İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022! İlk oruç saat kaçta açılacak? 2 Nisan 2022 İstanbul sahur vakti! 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslamiyet'te önemi çok büyük olan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran oruç ibadeti Ramazan ayı boyunca tutulacak. Şimdiden saat bilgisi araştırmasına başlayan Müslüman vatandaşların merak ettiği Ramazan ayı ilk sahur tarihi haberimizde yer alıyor.

    🙏İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022

    İstanbul iftar vakti: 19:42

    Diğer tüm illerin sahur saatini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz

    RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

    Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
    Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
    Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

        Ramazanda oruçluyken yolculuğa çıkan kimse, yolculuk sebebi ile orucunu bozarsa ne gerekir?

        Ramazan'da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.

        Keffâret orucu tutan bir kimse yolculuğa çıktığında, keffâret orucuna ara verebilir mi?

        Başlanan bir Ramazan orucunu meşru bir mazeret olmaksızın bilerek bozan bir kimsenin gücü yetmesi hâlinde peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün keffâret orucu tutması gerekir. Hanefilere göre kadınların âdet hâlleri hariç hiçbir sebeple keffâret orucuna ara verilmez. Sefer ve benzeri bir sebeple ara verilmesi hâlinde daha önce tutulmuş olan oruçlar nafile yerine geçer. Bu durumda keffâret orucuna baştan başlanır. Çünkü keffâret orucunun ara verilmeksizin tutulması gerekir (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 278). Bununla birlikte tutulmakta olan keffaret orucuna hastalık ve yolculuk mazeretine binaen ara verilebileceğini, bu mazeretler sona erince ara vermeden kaldığı yerden devam edilebileceğini söyleyen mezheplerin görüşleriyle de amel edilebilir (bkz. Mevvâk, et-Tâc, V, 448).
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        Haberler Haberler 🙏İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2022! İlk oruç saat kaçta açılacak? 2 Nisan 2022 İstanbul sahur vakti! 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi!
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