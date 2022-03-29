Yaz lastiği ne zaman takılır 2022? Yaz lastik uygulaması ne zaman başlıyor 2022? Kış lastikleri hangi tarihte çıkarılabilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hava şartları, iklim koşullarına göre lastik değişimleri de güvenli sürüş için büyük önem taşımaktadır, bu noktada kış lastiğinin ne zaman çıkarılıp yaz lastiğinin takılacağı tarih araç sahipleri tarafından merak edildi. İşte detaylar...
YAZ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK 2022?
Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.
Yaz lastikleri her yıl 1 Nisan'dan itibaren takılmalıdır. Sürüş güvenliğinin artırılması için yola çıkmadan evvel mutlaka kış lastikleri çıkarılmalı ve yaz lastikleri takılmalıdır.
YAZ LASTİĞİ KULLANMAK NEDEN ÖNEMLİ?
Havaların ve yolların sıcaklık seviyelerinin yükseldiği yaz mevsiminde hem güvenli ve konforlu sürüş deneyimi hem de minimum yakıt tüketimi için sürücülerin lastik seçimleri konusunda doğru karar vermeleri çok önem taşıyor. Islak ve karlı zeminde kullanılan kış lastiklerini çıkartıp kuru zemine ve aniden gelişen yağmurlara da uygun yaz lastiklerini kullanmak gerekiyor.
Mevsimine uygun lastik kullanmanın önemini vurgulayan Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü Mehmet Akay, "Mevsimine uygun lastik kullanmak hem sürüş güvenliği hem de aracınızın sürüş sistemlerinin zarar görmemesi adına büyük önem taşıyor. Yazın kış lastiği kullanmak özellikle fren mesafesinin uzamasına neden oluyor. Hızlı girilen keskin virajlarda, aracın yumuşak lastik yanaklarının etkisi aracı beklenenden fazla yatırarak sürücüleri öngörülmeyen bir direksiyon hareketi refleksine itiyor. Bu aşırı toparlama hareketinin kimi zaman aracın takla atmasına dahi neden olabiliyor. Bunun yanı sıra mevsimine uygun olmayan lastik, yakıt tüketimini ve çevreye salınan CO salgısını da ciddi oranda artırıyor. Kış lastiklerini yaz aylarında kullanmaya devam etmekle kâr değil zarar ediyorsunuz. Lastiğini verimli şekilde kullanmak ve en iyi performansı almak isteyen tüketicilerimiz, mevsimine göre lastiği hem güvenlikleri hem bütçeleri için tercih etmeli" dedi.