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    • Haberler
    • 29.03.2022 08:03
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    • 29.03.2022 08:03
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    Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler neler? Ramazan ayında neler yapılır neler yapılmaz? Farz olan ibadetler...

    Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler neler? Ramazan'da neler yapılmaz? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sık sık sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Kutsal kitabımız Kur-an'ı Kerim'in indiği ay olan Ramazan ayında dini ibadetleri yerine getirmek büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bazı davranışlarında da yapılmaması gerekiyor. Müslüman aleminin merak ettiği bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler neler? Ramazan ayında neler yapılır neler yapılmaz? Farz olan ibadetler...

    Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayı amacıyla sayılı saatler kaldı, Müslüman alemi Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler neler? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Bir ay süresince oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan ayında yapılması gereken başka ibadetlerin neler olduğunu merak ediyor. Bir yandan da birtakım şeylerin yapılmaması büyük ehemmiyet taşıyor, pek, Ramazan'da neler yapılmaz? İşte detaylar…

    RAMAZAN AYINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?

    Ramazan ayında her Müslüman oruç tutarak, ibadetini yerine getirir. Fakat Ramazan ayında sadece oruç tutmak yeterli değildir. Çeşitli ibadetler yaparak, bu mübarek ayı bir Müslüman olarak daha doğru ve verimli geçirebilirsiniz. Ramazan ayında özellikle teravih namazları kılmak, Kuran okumak ve bunların her birini cemaatle beraber yapmak gerekir.

    Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadetlerin en çok olduğu aylardan birisidir. Bu ayda cemaatle, toplu olarak yapılan ibadetler çok önemlidir. Bu sebeple, namazları ve duaları cemaatle yapmaya özen göstermek gerekir. Ayrıca orucu açmadan önce mutlaka iftar duası okuyarak, orucu daha bereketli hale getirmelisiniz.

    Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler;
    1- Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.
    2- Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,
    3- Kuran okuyup, bol bol dua etmek,
    4- Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,
    5- iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,
    6- Sahur yapmak,
    7- İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.
    8- Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,
    9- Ramazan umresi yapmak,
    10- Sabır dilemek,
    11- Af dilemek.

        DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

        Ramazan ayında her Müslüman oruç tutar, sahur yapar ve gerekli ibadetlerini yerine getirir. Fakat Ramazan'da hem oruç tutarken hem de iftar ya da sahur yaparken dikkat edilmesi gerekenler vardır. İşte Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler;
        - Ramazan ayında orucu niyet ederek tutmak gerekir. Niyeti sesli olarak yapmak şart değildir. Müslümanın gece vakti sahura kalması ve sahur yapması da niyet yerine geçmektedir.
        - Gece eğer niyet etmiş olur fakat bu niyetten vazgeçmek isterseniz imsak zamanına kadar oruç tutmaktan vazgeçmeniz gerekir.
        - Ramazan ayında oruç tutarken tutulan oruç için ayrı niyet edilmelidir. Çünkü iftardan sonra oruç bozulduğu için her gün tutulan oruç ayrı bir ibadet olarak sayılmaktadır.
        - Ramazan'da oruç tutacak kişiler akşamdan başlayarak ertesi günün imsak zamanına kadar niyet edilebilirler. Bu niyeti gerçekleştirdikten sonra sahura kalkmadan da orucunuzu tutabilirsiniz.

        ORUÇLUYA MEKRUH (YASAK) OLAN ŞEYLER

        1. Bir şey tatmak.

        Ancak zorunlu hallerde bir şey yutmamak kaydiyle yemeğin tuzuna bakılabilir. O takdirde mekruh olmaz.

        2. Gereksiz olarak bir şey çiğnemek. Çocuğu için bir şey çiğnemesi gereken kadın, bu işi yapacak başka bir yol bulamazsa küçük çocuğunu korumak maksadıyla çiğneyebilir.

        3. Kendine güveni olmayan kimsenin hanımını öpmesi ve kucaklaması.

        Bir boşalma olmaması durumunda böyledir. Eğer öpmek veya kucaklamakla boşalma meydana gelirse mekruh olmakla kalmaz, oruç bozulur. 4. Tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak.

        5. Kan aldırmak veya ağır bir işte çalışmak gibi kendisini zayıf düşüreceğine kanaat getirdiği bir iş yapmak. (Zayıf düşürmeyeceğine kanaat getirirse mekruh olmaz.)
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        Haberler Haberler Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler neler? Ramazan ayında neler yapılır neler yapılmaz? Farz olan ibadetler...
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