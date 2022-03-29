Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 29.03.2022 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2022 16:00
    ABONE OL

    2022 fidye ne kadar? Tutulmayan orucun kefareti ne kadar 2022? Fitre miktarı kaç TL? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

    11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına az bir zaman kaldı ve 2022 fidye ne kadar sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müslüman alemine farz kılınan ibadetlerden biri olan Ramazan orucunu belirli sebeplerden dolayı tutamayanlar yerine fitre vermek istiyor. Verilecek fitre miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Peki Tutulmayan orucun kefareti ne kadar 2022? Fitre miktarı kaç TL? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

    takvim.com.tr
    2022 fidye ne kadar?

    2022 fidye ne kadar? Tutulmayan orucun kefareti ne kadar 2022? Fitre miktarı kaç TL? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam dünyasında büyük önemi bulunan Ramazan orucunu tutmak farz olsa da belli başlı durumlarda tutulamaması geçerli sayılıyor ve böyle zamanda oruç fidyesi veriliyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    DİYANET FİTRE MİKTARI 2022 NE KADAR?

    Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. İsteyen bu miktardan az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.

    FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

    Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

    Bu görüş İmam Ebû Hanife'nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te'hiri de câiz değildir.

    Ramazan bayramının 1. günü fecrin doğuşundan evvel vefat eden veya fakir düşen kimseye fitre vermek vâcib olmaktan çıkar. Fecrin doğuşundan sonra vefat eden zengine ise, fitre vâcibdir. Mirasından ödenir.

    Nisab miktarını bulan mal, fitrenin vâcib olmasından sonra, ödenmeden telef olsa fitre sâkıt olmaz.

        FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

        Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
        Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

        a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
        b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
        c) Eşine,
        d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
        e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
        Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
        Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Elektrik fiyatında yeni dönem
        Haberler Haberler 2022 fidye ne kadar? Tutulmayan orucun kefareti ne kadar 2022? Fitre miktarı kaç TL? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
            SON DAKİKA