YDS ne zaman? 2022 YDS baraj puanı kaç? 🎓ÖSYM - YDS/1 sınav yerleri açıklandı mı? Sınav belgesi nasıl, nereden alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 ÖSYM takvimine göre YDS sınav tarihi belli oldu ve başvurular da Şubat ayı içerisinde alındı şimdi ise gözler sınava nerede girileceğine çevrildi. Peki sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2022 YDS NE ZAMAN?
YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Sınav yerleri henüz açıklanmadı
2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.