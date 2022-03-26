✍Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman 2022? AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı mı? Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 3.dönem sınavlarına katılacakları tarihi ve kayıt yenileme zamanını öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar...
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde düzenleneceği duyuruldu.
AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖL 2.dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara, http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden erişim sağlanabiliyor.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri henüz açıklanmadı. AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.