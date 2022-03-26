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    • Haberler
    • 26.03.2022 13:26
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    • 26.03.2022 13:26
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    Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman 2022? AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL 3. dönem kayıt yenileme

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman 2022 sorusunun yanıtını araştırıyor. AÖL 2.dönem sınavlarının tamamlanması ve yakın zamanda sonuçların açıklanmasının ardından gözler bir sonraki dönem sınavlarına çevrildi. Peki AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL 3. dönem kayıt yenileme zamanı duyuruldu mu? AÖL kayıt yenilemesi yapacak olan ve nasıl yapılacağını bilmeyenler için detayları haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    ✍Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman 2022?

    Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman 2022? AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı mı? Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 3.dönem sınavlarına katılacakları tarihi ve kayıt yenileme zamanını öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar...

    AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

    Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde düzenleneceği duyuruldu.

    AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI

    AÖL 2.dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara, http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden erişim sağlanabiliyor.

    AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri henüz açıklanmadı. AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

        AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

        Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
        Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)
        Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.
        Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
        Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

        Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.
        Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.
        Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

        3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

        Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.
        Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
        Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için tıklayınız.
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