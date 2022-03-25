Bu yıl YKS’ye kaç kişi girecek? 2022 YKS’ye kaç kişi başvurdu? ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihi

Bu yıl YKS'ye kaç adayın katılacağı merak konusu oldu. Üniversiteye girişte en önemli adım olan YKS'nin TYT oturumu 18 Haziran Cumartesi günü, uygulanacak. AYT oturumu 19 Haziran Pazar günü sabah, YDT oturumu da aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilecek. Lise mezunu adayların gireceği YKS için heyecanlı bekleyiş devam ederken ÖSYM Başkanlığı'ndan flaş açıklama geldi. Açıklamada Bu yıl YKS'ye kaç kişi girecek? 2022 YKS'ye kaç kişi başvurdu? sorularına yanıt verildi.
YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK 2022?
YKS'ye başvuran aday sayısı ÖSYM Başkanlığı tarafından duyuruldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından YKS'ye başvuran aday sayısını açıkladı. Aygün'ün açıklamaları şöyle:
''18-19 Haziran'da gerçekleştireceğimiz 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) başvuran toplam aday sayısı: 3.243.425
18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409
19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacağımız Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512
19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacağımız Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430
2022-YKS'ye girecek tüm adaylara şimdiden başarılar dilerim''
''5 YIL İÇİNDE EN ÇOK ADAYIN BAŞVURDUĞU YKS OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR''
Aygün, 2022-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim ve mezuniyet durumuna, okul türlerine, yaş grupları ile başvuru yöntemlerine göre dağılımını değerlendirdi.
İlk kez 2018'de uygulanan YKS'nin 18-19 Haziran'da bu yıl beşincisinin gerçekleştirileceğini belirten Aygün, "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor." dedi.