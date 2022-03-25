AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! AÖF açıköğretim bahar dönemi sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimini açıköğretim olarak okuyan binlerce öğrenci bahar dönemi sınavları için hazırlanmaya devam ederken heyecanlı geri sayıma da başladı. Peki sınav yerleri nasıl öğrenilir?
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak
AÖF SINAVLARI SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
AÖF vize sınavları için sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.
KİMLER AÖF'E KAYIT YAPTIRABİLİR?
Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;