AÖL sonuç sorgulama ekranı! Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL 2. dönem vize sınavı sonucu nereden öğrenilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB tarafından düzenlenen AÖL 2. dönem vize sınavının ardından sonuçlar için meraklı bekleyiş başladı ve başarılı not alıp almadığını sorgulamak isteyenler bilgileri nereden öğrenebileceklerini merak ediyor. İşte detaylar...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
AÖL GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.