AÖL sonuç sorgulama ekranı! Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL 2. dönem vize sınavı sonucu nereden öğrenilir?

ÖSYM yani öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi, üniversiteye yerleşebilmek için sınava girmiş olan öğrencilerin diploma notlarını okullardan talep eder. Okullar ise iş takvimine göre diploma notlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine iletir. Daha sonra diploma notları sınav sonuçlarına 'ortaöğretim başarı puanı' olarak eklenir. Bir öğrencinin diploma puanı yani not ortalaması ile ortaöğretim başarı puanı doğru orantılıdır. Yani diploma notu yüksek olan bir öğrenci ortaöğretim başarı puanını yüksek alacaktır. Ortaöğretim başarı puanı ile mezuniyet kredisi arasında herhangi bir bağ bulunmaz.