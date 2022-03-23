Anında hesaba geçiyor! Ziraat Bankası emekliye 50.000 TL ödeme yapıyor!

Emekliler bundan sonra acil parasal ihtiyaçlarını karşılamak için 50.000 TL kredi kampanyasına katılım yapabilecek. Hatta Ziraat Bankası aracılığıyla çekecekleri krediyi 36 ay vadeyle ödeme imkanına sahip olacaklar.
Ziraat Bankası Emekliye 50.000 TL Ödeme Şartları
Ziraat Bankasının emekli için sunmuş olduğu 50.000 TL kredi kampanyasından yararlanmak şartları da yerine getirmeniz gerekir. Ziraat Bankasının şartlarından biri de maaşınızı Ziraat Bankasından almanız olacaktır. Ziraat Bankası emekliler için sunmuş olduğu kredi faiz oranı %1,69 olurken, ödemeyi de 36 ay vadeyle kolayca yapabilme şansına sahip olacaksınız. Aylık ödeme şekli ise 1.970,47 TL şeklinde olurken, emeklilerde çekecekleri krediyi geri ödeme konusunda zorluk yaşamayacaktır.
Emekli vatandaşlara yönelikte artık kolay ödeme fırsatları sunulmaya devam ediliyor. Buna göre artık maddi ihtiyaçlarınızı zorlanmadan çok kolay şekilde karşılama fırsatını yakalamaya başlayacaksınız.