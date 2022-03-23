Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.03.2022 11:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2022 11:49
    ABONE OL

    Anında hesaba geçiyor! Ziraat Bankası emekliye 50.000 TL ödeme yapıyor!

    Emeklileri de mutlu edecek müjde Ziraat Bankasından geldi! Bundan sonra Ziraat Bankasından maaşını alan emekliler, bankanın 50.000 TL ödeme fırsatlarından yararlanmaya başlayacak. Emeklilerinde parasal gereksinimlerini unutmayan Ziraat Bankası, kolları sıvamış durumda.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası emekliye 50.000 TL ödeme yapıyor!

    Emekliler bundan sonra acil parasal ihtiyaçlarını karşılamak için 50.000 TL kredi kampanyasına katılım yapabilecek. Hatta Ziraat Bankası aracılığıyla çekecekleri krediyi 36 ay vadeyle ödeme imkanına sahip olacaklar.

    Ziraat Bankası Emekliye 50.000 TL Ödeme Şartları

    Ziraat Bankasının emekli için sunmuş olduğu 50.000 TL kredi kampanyasından yararlanmak şartları da yerine getirmeniz gerekir. Ziraat Bankasının şartlarından biri de maaşınızı Ziraat Bankasından almanız olacaktır. Ziraat Bankası emekliler için sunmuş olduğu kredi faiz oranı %1,69 olurken, ödemeyi de 36 ay vadeyle kolayca yapabilme şansına sahip olacaksınız. Aylık ödeme şekli ise 1.970,47 TL şeklinde olurken, emeklilerde çekecekleri krediyi geri ödeme konusunda zorluk yaşamayacaktır.

    Emekli vatandaşlara yönelikte artık kolay ödeme fırsatları sunulmaya devam ediliyor. Buna göre artık maddi ihtiyaçlarınızı zorlanmadan çok kolay şekilde karşılama fırsatını yakalamaya başlayacaksınız.

        Ziraat Bankası Emekliye 50.000 TL Başvurusu Nasıl Yapılacak?

        Emeklileri bir diğer yakından ilgilendirecek konulardan biri de başvurularını nasıl yapacak olduklarıdır. Eğer Ziraat Bankası müşterisiyseniz ve maaşınızı bankadan temin ediyorsanız o zaman yapacağınız işleminiz son derece pratik olacaktır. İster Ziraat Bankası şubesine giderek isterseniz de mobil bankacılık üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Mobil bankacılık ile şubeye gitmenize gerek kalmadan Ziraat Bankası'nın 50.000 TL kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz. Krediniz onaylandıktan sonra ise hersabınızdan anında çekebileceksiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Avrupa’yı yağ kıtlığı sardı!
        Haberler Haberler Anında hesaba geçiyor! Ziraat Bankası emekliye 50.000 TL ödeme yapıyor!
            SON DAKİKA