23 Mart güncel benzin, motorin fiyatları! 💸Benzin ne kadar, zam geldi mi? 📣1 litre benzin, motorin kaç TL'den satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülkemizdeki milyonlarca araç sürücüsünün ekonomi gündeminde en sık araştırdığı konulardan biri akaryakıt fiyatları oluyor ve güncel gelişmeleri merak ediyor. İşte detaylar...
23 MART BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
Enerji sektöründe yer alan kaynaklara göre, 23 Mart saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam geldi. Zam sonrası Ankara ve İstanbul benzin motorin fiyatları 23 Mart tarifesi şu şekilde:
Bu geceki zamla birlikte, İstanbul Avrupa yakasında da bir litre benzinin fiyatı 19,69 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,21 TL'ye yükseldi
İstanbul Anadolu yakasında ise bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,23 TL'ye yükseldi.
Ankara'da ise bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,31 TL'ye yükseldi.