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    • Haberler
    • 23.03.2022 12:33
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    • 23.03.2022 12:49
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    23 Mart güncel benzin, motorin fiyatları! 💸Benzin ne kadar, zam geldi mi? 📣1 litre benzin, motorin kaç TL’den satılıyor?

    Araba sahibi olan milyonlarca vatandaş 23 Mart güncel benzin, motorin fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu noktada Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter paylaşımları yakından takip ediliyor. Tüm illerden araç sürücülerinin merak ettiği tüm bilgiler, son gelişmeler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki benzin ne kadar, zam geldi mi? 📣1 litre benzin, motorin kaç TL’den satılıyor?

    takvim.com.tr
    23 Mart güncel benzin, motorin fiyatları!

    23 Mart güncel benzin, motorin fiyatları! 💸Benzin ne kadar, zam geldi mi? 📣1 litre benzin, motorin kaç TL'den satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülkemizdeki milyonlarca araç sürücüsünün ekonomi gündeminde en sık araştırdığı konulardan biri akaryakıt fiyatları oluyor ve güncel gelişmeleri merak ediyor. İşte detaylar...

    23 MART BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

    Enerji sektöründe yer alan kaynaklara göre, 23 Mart saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam geldi. Zam sonrası Ankara ve İstanbul benzin motorin fiyatları 23 Mart tarifesi şu şekilde:

    Bu geceki zamla birlikte, İstanbul Avrupa yakasında da bir litre benzinin fiyatı 19,69 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,21 TL'ye yükseldi

    İstanbul Anadolu yakasında ise bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,23 TL'ye yükseldi.

    Ankara'da ise bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,31 TL'ye yükseldi.

        BRENT PETROL SON DURUM

        Petrol piyasasında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu değerlendirdiği haberleriyle fiyatlarda yükseliş kaydedildi.

        ABD tipi ham petrol 119 doları görürken, Brent petrol de 10 gün sonra 120 dolara yaklaştı. Son iki günde de yüzde 15 değer kazandı.

        Brent petrolün varili, bgün uluslararası piyasalarda 113-115 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

        Dün 116,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,91 artışla 118,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 112,94 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün AB dışişleri ve savunma bakanları toplantılarında Rusya'ya petrol ambargosu konusunu gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

        Borrell, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini belirtti.

        Öte yandan, Suudi Arabistan petrol tesislerine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

        Dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin petrol tesislerine yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın küresel petrol piyasalarında yaşanacak arz kesintilerinden sorumlu tutulamayacağı bildirildi.

        Saldırıların küresel enerji güvenliği ve istikrarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma enerji tedarikini koruma sorumluluğunu yerine getirmek üzere Husilere karşı kararlı adımlar atma çağrısında bulunuldu.

        Brent petrolde teknik olarak 119,48 ile 121,86 dolar aralığının direnç, 117,10 ile 114,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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