İZMİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu orman yangını ve Aliağa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan saatler süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.



İlk yangın, Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde başladı. Saat 12.45'te farkedilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozerle karadan müdahale edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, alevlerin bir hobi bahçesinden çıktığını belirledi. Hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, daha sonra da ormanlık alana yayıldığı tespit edildi. Olayla ilgili kaynak yapan M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.



Diğer yangın ise saat 14.00 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahalesi'nde meydana geldi. Makilik ve otluk alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopterle havadan, 14 arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesine ait iş makineleri, su tankerleri ve yaya ekiplerle karadan müdahale yapıldı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de bögeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Güney, "Yangın bölgesine ekiplerimiz çok kısa sürede intikal etmiş, karadan ve havadan yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınmıştır" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, her iki noktada yangınların tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.