Türkiye dört bir yanında sıcaklıkların artmasıyla birlikte yangın haberleri peş peşe geldi.
İzmir, Çanakkale, Muğla ve Malatya'da ciğerlerimiz yanıyor. Ekipler havadan ve karahan müdahale ediyor.
Takvim.com.tr yangın bölgelerinden gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
MALATYA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 17 hektar alanın zarar gördüğü yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
MUĞLA'DA KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
İZMİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Menderes ilçesinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu orman yangını ve Aliağa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan saatler süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.
İlk yangın, Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde başladı. Saat 12.45'te farkedilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozerle karadan müdahale edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, alevlerin bir hobi bahçesinden çıktığını belirledi. Hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, daha sonra da ormanlık alana yayıldığı tespit edildi. Olayla ilgili kaynak yapan M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.
Diğer yangın ise saat 14.00 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahalesi'nde meydana geldi. Makilik ve otluk alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopterle havadan, 14 arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesine ait iş makineleri, su tankerleri ve yaya ekiplerle karadan müdahale yapıldı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de bögeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Güney, "Yangın bölgesine ekiplerimiz çok kısa sürede intikal etmiş, karadan ve havadan yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınmıştır" dedi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, her iki noktada yangınların tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
MUĞLA'DA CANHIRAŞ MÜCADELE
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
HOBİ BAHÇESİNDE KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKMIŞ: 3 GÖZALTI
İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında; hobi bahçesinde kaynak yaptığı belirlenen M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Yangının, hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkıp, ormana sıçradığı tespit edildi.
ÇANAKKALE'DE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, "9 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 1 iş makinesi, 128 personelle Ilgardere mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
MALATYA'DA ALEVLERLE SAVAŞ
Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Burç Mahallesi mevkiinde başlayan yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettikleri bildirildi.
İZMİR'DE ORMAN YANGINI | TARIM ARAZİSİNDE BAŞLADI ORMANLIK ALANA SIÇRADI
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.