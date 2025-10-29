Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan'ın programı belli oldu

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün 21 pare top atışıyla başladı.



İLK TÖREN ANITKABİR'DE



Kutlamalarda ilk adres saat 11.00'de Anıtkabir'de olacak. Davetlilerin katılacağı resmi törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan mozoleye çelenk koyacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kortej Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek, Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Başkan Erdoğan, saat 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Tebrikat Töreni'nde kutlamaları kabul edecek.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden başlayıp Ulus'taki Birinci Meclis binasında sona erecek "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni" düzenlenecek. Askeri ve sivil 37 farklı unsurun yer alacağı geçit töreninde yaklaşık 4 bin görevli bulunacak. Geçit törenine SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin gerçekleştireceği gösteri uçuşu da eşlik edecek.

Geçit töreninin ardından saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na ev sahipliği yapacak.

Kutlamalar, Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile tamamlanacak.